  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

"حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر" بررسی می‌شود

"حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر" بررسی می‌شود

در ادامه مجموعه نشستهای سرای اهل قلم، نشست نقد و بررسی کتاب "حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر" روز چهارشنبه 24 فروردین ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر" نوشته علی‌محمد صابری به بررسی تطبیقی درباره عشق با توجه به رساله‌های "میهمانی" افلاطون، "فی حقیقه العشق" سهروردی، "سوانح العشاق" غزالی و "لمعات" فخرالدین عراقی اختصاص دارد.

در این نشست علاوه بر علی‌محمد صابری، مؤلف کتاب "حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر"، سید احمد نادمی، مدرس دانشگاه آزاد واحد قزوین و ژیلا ده‌بزرگی مدرس ادبیات عرفانی حضور دارند.

این نشست روز چهارشنبه 24 فروردین ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره دو برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1284780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها