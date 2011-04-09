به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر" نوشته علیمحمد صابری به بررسی تطبیقی درباره عشق با توجه به رسالههای "میهمانی" افلاطون، "فی حقیقه العشق" سهروردی، "سوانح العشاق" غزالی و "لمعات" فخرالدین عراقی اختصاص دارد.
در این نشست علاوه بر علیمحمد صابری، مؤلف کتاب "حدیث عشق از دیدگاه چهار متفکر"، سید احمد نادمی، مدرس دانشگاه آزاد واحد قزوین و ژیلا دهبزرگی مدرس ادبیات عرفانی حضور دارند.
این نشست روز چهارشنبه 24 فروردین ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجهنصیر، شماره دو برگزار میشود.
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