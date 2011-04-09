دادگاهی در پاکستان خواستار دستگیری مشرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف که پس از برکناری از قدرت به لندن عزیمت کرده و در آنجا زندگی می کند از سال 2007 متهم به دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان است.

دادگاه پاکستانی که روز جمعه این رای را صادر کرد مشرف را متهم کرده است که در زمان ترور بوتو تدابیر امنیتی کافی برای حفاظت از جان وی را برقرار نکرده بود.

"چودری ذوالفقار علی" دادستان عمومی دادگاهی در راولپندی در این باره می گوید: دادگاه به منظور تکمیل پیش از موعد محاکمه، خواستار تسریع در پیگرد و دستگیری مشرف شده است

این دادستان گفت : ما برای دادگاه و وزارت کشور انگلیس مکاتبات دولتی و یک نسخه از نامه ای را که می گوید حکم دستگیری در دست بررسی است، ارائه کرده ایم.

گرچه هنوز برخی ها احتمال همکاری نکردن انگلیس با این حکم را می دهند، اما گفته می شود که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس طی دیدار چندی پیش خود از پاکستان، درباره همکاری با هرگونه درخواستی اطمینان داده بود.