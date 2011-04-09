سرانه خاموشی برق در مشهد باید به 14 دقیقه کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سعیدی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان این شرکت افزود : در اجرای این طرح ها باید میزان مراجعه حضوری مردم نیز به صفر برسد و خسارات شبکه هم کاهش یابد .

وی از فعالیت گروه خط گرم و به صفر رسیدن خاموشی در شبکه برق مشهد خبر داد و گفت : قطع و وصل برق از مرکز رئیس دیسپاچینگ در300 نقطه شهری با جایگزینی کابل خود نگهدار به جای کابل مسی، از جمله اقدامات این شرکت است .

وی افزود : در قرن 21 و با تبدیل سیستم های آنالوگ به دیجیتال، نقش برق بسیار حساس تر می شود و ما نیز باید به دنبال سیستم های هوشمند و سازگار با محیط باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق نواحی استان تهران نیز در این مراسم، با اشاره به این که صنعت برق در حال تغییر و تحول است و در سال های آینده باید به کیفیت فروش نیز توجه کرد، گفت: تولید برق بدون قطع شدن، ایجاد سیستم هوشمند در شبکه و حرکت به جلو را باید مد نظر قرار دهیم و همواره تصور کنیم که سیستم موجود مطلوب نیست.