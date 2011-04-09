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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

سرانه خاموشی برق در مشهد باید به 14 دقیقه کاهش یابد

سرانه خاموشی برق در مشهد باید به 14 دقیقه کاهش یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد گفت: در افق 1405 باید میزان خاموشی های سالانه هر مشترک مشهدی، از 100 دقیقه به 14 دقیقه کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سعیدی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان این شرکت افزود: در اجرای این طرح ها باید میزان مراجعه حضوری مردم نیز به صفر برسد و خسارات شبکه هم کاهش یابد.

وی از فعالیت گروه خط گرم و به صفر رسیدن خاموشی در شبکه برق مشهد خبر داد و گفت: قطع و وصل برق از مرکز رئیس دیسپاچینگ در300 نقطه شهری با جایگزینی کابل خود نگهدار به جای کابل مسی، از جمله اقدامات این شرکت است.

وی افزود: در قرن 21 و با تبدیل سیستم های آنالوگ به دیجیتال، نقش برق بسیار حساس تر می شود و ما نیز باید به دنبال سیستم های هوشمند و سازگار با محیط باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق نواحی استان تهران نیز در این مراسم، با اشاره به این که صنعت برق در حال تغییر و تحول است و در سال های آینده باید به کیفیت فروش نیز توجه کرد، گفت: تولید برق بدون قطع شدن، ایجاد سیستم هوشمند در شبکه و حرکت به جلو را باید مد نظر قرار دهیم و همواره تصور کنیم که سیستم موجود مطلوب نیست.

کد مطلب 1284783

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