قم با کمبود نیروی پرستار مرد مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی جعفری قبل از ظهر شنبه در مراسم روز پرستار مصادف با سالروز ولادت حضرت زینب(س) که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور تولیت حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به تاریخچه پرستاری بیان داشت: تاریخچه پرستاری قدمت 60 هزار سال پیش از میلاد مسیح دارد و در ادیان ابراهیمی، حضرت یوسف (ع) به عنوان اولین پرستار بود که از زندانیان در زندان پرستاری می کرد.



وی در این خصوص اضافه کرد: همچنین در جنگ های صدر اسلام جبرئیل امین از پیامبر (ص) در زمان مجروحیت پرستاری می کرد.



جعفری به سالروز میلاد حضرت زینب(س) و نامگذاری آن به عنوان روز پرستار اشاره کرد و گفت: حضرت زینب(س) همواره در طول زندگی خود نقش آفرین بوده است و در قیام کربلا، خرابه های شام و در بین کاروان اسراء حتی به عنوان یک پرستار ایفا نقش کرد و اگر ایشان نبود شاید قیام عاشورا این گونه که امروز به دست ما رسیده است، نمی رسید و پرستاران باید بدانند که آنها پشتوانه ای قوی مثل حضرت زینب(س) را دارند.



وی با اشاره به برگزاری هفته سلامت در کشور اظهار داشت: در زمینه بهداشت و ارتقای سلامت جامعه ما می‌توانیم با دایر کردن مراکز مشاوره پرستاری به این امر مهم کمک کنیم.



دفاتر مشاوره پرستاری راه اندازی شود



رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان قم اضافه کرد: بیشتر پرستاران ما در طول مدت کار و فعالیت خود شاهد درد، غم و رنج بیماران هستند در صورتی که ما در سطح آموزش، درمان و پیشگیری می توانیم با راه اندازی دفاتر مشاوره پرستاری باعث شویم سطح سلامت در جامعه ارتقا یابد و بسیاری از بیماری‌ها کنترل شود.



وی خاطرنشان کرد: در جهت پیشگیری از عوارض و بروز بسیاری از بیماری‌ها، پرستاران می‌توانند نقش پیشگیری را ایفا کنند و سبب ارتقای بهداشت مردم در جامعه گردند.



جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات صورت گرفته در خصوص جامعه پرستاری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته آزمون استخدامی 23 هزار پرستار در کشور برگزار شد که بعد از صحبت‌های وزیر بهداشت و درمان در روز گذشته، انشاء الله ظرف یکی دو ماه آینده افرادی که در این آزمون پذیرفته شده اند استخدام و مشغول به کار خواهند شد.



وی خاطر نشان کرد: با وجود این استخدام ها ما هنوز در استان قم با کمبود نیروی پرستار مرد مواجه هستیم و در کشور ما که یک کشور اسلامی است باید به جایی برسیم که پرستار مرد از بیماران مرد و پرستار زن از بیماران زن پرستاری نمایند.

میزان پذیرش دانشجوی مرد پرستار در دانشگاه ها افزایش یابد



رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان قم به علل این کمبودها اشاره کرد و گفت: باید دید علت این موضوع چیست و اگر دلیل در پذیرش دانشجوی مرد پرستار در دانشگاه‌ها است که باید این میزان پذیرش، افزایش یابد و اگر انگیزه مردان برای ورود به این شغل و حرفه کم است باید این انگیزه را ایجاد و تقویت کرد.



ضریب مشخصی میان میزان پذیرش نیروی پرستار و تخت های مراکز درمانی تعریف شود



وی ادامه داد: همچنین باید ضریب مشخصی در مورد پذیرش و استخدام پرستاران نسبت به تخت های مراکز درمانی استان وجود داشته باشد تا در مورد استخدام نیرو دچار مشکل نشویم و لازم است که در جذب نیروی پرستار بهتر عمل شود.

قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری اجرایی شود



جعفری در خصوص دیگر مشکلات جامعه پرستاری بیان داشت: چند سالی است که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران به تصویب رسیده است اما متاسفانه تا کنون اجرایی نشده که لازم است این موضوع نیز پیگیری شود تا هر پرستار با لحاظ کردن بسته خدماتی و کاری که انجام می دهد و ... حقوق دریافت نماید چرا که این کار به بحث ارتقای بهره وری کمک بسیاری خواهد کرد.