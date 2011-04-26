به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با پیروزی برابر صنعت نفت آبادان به رده دوم جدول رده بندی صعود کرده و از شانس مناسبی برای قهرمانی برخوردار است، از ساعت 14 امروز سه شنبه تمریناتش را در زمین صنایع دفاع پیگیری کرد. در این تمرین که فرهاد مجیدی، هوارملامحمد، محسن یوسفی و دسوزا غایب بودند، پرویز مظلومی دقایقی برای آبی پوشان صحبت کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در صحبت های خود با اشاره به سه دیدار پیش روی این تیم که در تعیین قهرمان نقش تاثیری گذاری خواهد داشت خطاب به بازیکنان گفت: این بازیها را باید جدی بگیرید. با تساوی که سپاهان برابر صبا بدست آورد ما شانس خوبی برای رسیدن به صدر جدول داریم و باید در سه دیدار باقی مانده به پیروزی برسیم.

در تمرین سه شنبه استقلال "سامان گوران" که در برنامه نوروزی خنده بازار بازیگر نقش عادل فردوسی پور بود حضور داشت و دقایقی با برخی بازیکنان گفتگو کرد. شاهرخ بیانی و عباس سرخاب نیز در محل تمرین استقلال حضور داشتند.

تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار روز پنجشنبه هفته جاری برابر شاهین آماده می کند، ظهر چهارشنبه تهران را به مقصد بوشهر ترک خواهد کرد. این بازی از هفته سی و دوم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر برگزار خواهد شد.