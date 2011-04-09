به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پاس همدان و راه آهن شهرری در شرایطی با پیروزی یک بر صفر شاگردان علی اصغر مدیرروستا به پایان رسید که مسائل حاشیه ای این دیدار و قضاوت محمود رفیعی مورد اعتراض کادر فنی و بازیکنان دو تیم قرار گرفت.

در این بین روابط عمومی باشگاه راه آهن پرده از اتفاق دیگری برداشت و مدعی شد که یکی از عوامل باشگاه پاس همدان که ارتباط نزدیکی با رسانه ها دارد قبل از دیدار با راه آهن از طریق خبرهایی که بر روی یک سایت غیررسمی منتشر می کرده و ارسال آنها به بازیکنان، سرپرست و سرمربی زردپوشان، علیه تیم شهرری جوسازی کرده است.

براساس اعلام روابط عمومی باشگاه راه آهن این شخص که قبلا نیز در زمان ملاحی اخبار حاشیه ای پاس را در اختیار رسانه ها قرار می داد، برای نخستین بار پیامک هایی که حاوی اخبار منفی تیم راه آهن بود را برای مهدی تارتار سرمربی، نیکجو سرپرست، رزاقی را و متوسل زاده بازیکنان راه آهن ارسال می کرد.

در متن برخی از این پیامک ها به مدیریت وعده در اکباتان وآخرین فرصت تارتار، احتمال جانشینی مهابادی به جای تارتار و محقق نشدن وعده های مالی انصاریفرد اشاره شده بود.