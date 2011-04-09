11 مجتمع فرهنگی هنری باید در مازندران احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر شنبه در نخستین نشست خبری سال 90 با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: متاسفانه به واسطه نبود مجتمع های فرهنگی هنری در شرق استان، شرمنده اهالی فرهنگ و هنر این بخش از خطه فرهنگ پرور مازندران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مازندران از استانهای گردشگرپذیر کشور بوده که سالانه رقمی بین 13 تا 15 میلیون را در خود پذیرایی می کند که این عده برای انجام مناسک عبادی خود به 60 نمازخانه بین راهی نیاز دارند.

متولی فرهنگ و هنر مازندران با اشاره به اینکه براساس قانون معاونت هنری در ادارات ارشاد استان جایگاهی ندارد، بیان کرد: هر اداره کل ارشاد دارای رئیس اداره هنری بوده و کارشناسان هنری مسئولیت هدایت و راهنمایی فعالان هنری را برعهده دارند.

ابراهیمی با بیان اینکه متولی مشخصی در گذشته برای اجرای طرحهای دریا وجود نداشته است، یادآور شد: هنوز بسیاری از طرحهای سالم سازی دریای مازندران دارای نمازخانه و فضای بهداشتی نامناسب است که باید ساماندهی شود.

وی با اعلام اینکه وزارت کشور و استانداری های شمالی امسال متولی اجرای طرحهای سالم سازی در دریای مازندران شدند، گفت: با پرداختن به باورهای دینی می تواند جلوی بسیاری خرده فرهنگها و آسیبهای اجتماعی را در سواحل گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به ارائه 36 مقاله تاکنون به کنگره بین المللی طالب آملی افزود: این کنگره بین المللی، 27 اردیبهشت ماه در آمل برگزار می شود.

وی تصریح کرد: کنگره سید العلما و علامه اشرفی اصفهانی نیز اواخر اردیبهشت ماه 90 به ترتیب در شهرهای بابل و بهشهر برگزار خواهد شد.

ابراهیمی از تغییر اساسنامه خانه مطبوعات و تمدید فعالیت یک سال دیگر هیئت مدیره خانه مطبوعات خبر داد و گفت: انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با یک سال تمدید، اسفند 90 برگزار می شود.

وی با تاکید بر افزایش آموزشهای خبرنگاری امسال در مازندران از برپایی اردوهای زیارتی و تفریحی برای خبرنگاران استان طی فصل جاری به مشهد مقدس و پارک موزه همدان خبر داد و گفت: اصحاب رسانه مازندران نیز به زیارت حضرت معصومه و حرم امام خمینی مشرف می شوند و با برنامه های تدارک دیده شده این افراد به نمایشگاه کتاب و مطبوعات کشور می روند.

در پایان از حسین احمدی، خبرنگار روزنامه قدس در مازندران که در جشنواره اخیر مطبوعات و منابع طبیعی حائز رتبه برتر شده، تجلیل شد.

مازندران بیش از 70 نشریه، نمایندگی نشریات کثیرالانتشار، خبرگزاری و پایگاههای اطلاع رسانی و 600 فعال مطبوعاتی دارد.