مقابل پرسپولیس از پیش برنده نیستیم

قاسم حدادی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه تیمش مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: شرایط خوبی داریم و با این پیروزی روحیه بازیکنان ما افرایش یافته بنابراین با انگیزه بسیاری به مصاف تیم پرسپولیس می‌رویم تا سه امتیاز بازی را ازآن خود کنیم.

وی با بیان اینکه شناخت کافی از تیم تهرانی داریم، تصریح کرد: پرسپولیس یکی از تیمهای خوب لیگ برتر است و مهره‌های خوبی در ترکیب خود دارد بنابراین مقابل تیم تهرانی از پیش برنده نیستیم و بازی سختی در پیش داریم، پرسپولیس در بازی رفت هم با انگیزه به میدان آمد و توانست پیروزی را ازآن خود کند.

هافبک ذوب‌آهن بیان داشت: اگرچه در نیم فصل نخست نتوانستیم پیروزی را ازآن خود کنیم اما در این بازی برای کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم و به انتقام فکر نمی‌کنیم.

وی در مورد بازی تیمش مقابل الریان قطر ادامه داد: به سه امتیاز این بازی احتیاج داشتیم و خوشحالم که توانستیم این سه امتیاز را ازآن خود کرده و صدرنشینی خود را تثبیت کنیم، در مورد گل خود باید بگویم که خدا کمک کرد تا بتوانم در این بازی گل به ثمر برسانم.

حدادی‌فر در مورد خطای ایتمار، بازیکن الریان که باعث اخراج وی شد اضافه کرد: تیم در ضد حمله بود و داور یک پنالتی بر روی حسین ماهینی را نگرفت اما زمانی که من خطا کردم خطای من را گرفت و هنگامی که بر زمین خوردم بازیکن با لگد بر پشت من کوبید و همین مسئله باعث شد که کارت قرمز گرفته و از بازی اخراج شود.