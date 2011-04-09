به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر رعایت جنبه‌های کیفیت در مطبوعات تأکید کرد: برای شناخت دین اسلام و آموزه‌های آن باید از کسانی که عمق دین را درک می‌کنند، استفاده شود و مطالب اسلامی با قلم شیوا و رسا به مطبوعات و رسانه‌ها ارائه و از آن‌ها خواسته شود که این محتوا‌ها را منتشر کنند.



وی در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین کار در زندگی انسان کار فرهنگی است اظهارداشت: زندگی انسان دارای ابعاد متعددی است اما آنچه که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است بعد فرهنگی است که تأثیرات آن قابل توجه است.



نوری همدانی با بیان اینکه پیامبران نیز تبلیغ خود را در ابتدا با فرهنگ سازی آغاز کرده‌اند بیان داشت: دین اسلام تمامی راه‌هایی که برای رشد انسان در تمام زمینه وجود دارد را معرفی کرده است و این انسان‌ها هستند که با اختیار خود و نه با زور و تهدید می‌توانند آن را انتخاب کنند.



این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه مردم امروز از ظلم و ستم به ستوه آمده‌اند و بیدار شده‌اند ابراز داشت: اکنون دو جبهه در جهان در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که یکی مظلومینی هستند که بیدار شده و از ظلم و ستم به ستوه آمده‌اند و دیگری مستکبران و ستمگرانی که می‌خواهند مردم را با کشتار و زور و تزویر زیر سلطه خود نگه دارند.



وی ادامه داد: کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که مطالب حق وحقیقت را که برگرفته از دین اسلام است و در رشد و بیداری مردم تاثیرگذار است ارائه دهد.



وی ادامه داد: باید تأثیرات انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن برای مردم دنیا بازگو شود تا آنان به مزیت‌های اسلام و انقلاب پی ببرند و بدانند که نظام اسلامی نظامی صددرصد دینی و عالیترین نظام در دنیا است.



انتقاد از رواج بدحجابی



این مرجع تقلید در ادامه به رواج بدحجابی اشاره داشت و ابراز کرد: در ایام نوروز که مسافرت‌ها به شهر‌های مختلف وجود داشت، برخی در نامه‌های خود از بدحجابی گله‌مند بودند.



وی ادامه داد: در این ایام آماری از کاهش تصادفات ارائه شد که هرچند نکته مثبتی بود اما این تنها یک بعد از این مسافرت‌ها بود و ما نباید از ابعاد دیگر که یکی از آن‌ها همین رواج بدحجابی‌ها بود غافل شویم.

