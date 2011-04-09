طرحهای مدیریت ترافیک در محدوده شهر ارومیه حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای سازمان تاکسیرانی ارومیه با بیان اینکه برای روان سازی ترافیک و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی از طرحهای شاخص شهرداری ارومیه حمایت می شود، افزود: با توجه به تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه، مطالعات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی احداث خطوط پر سرعت اتوبوسرانی BRT ، ایجاد محدودیت ترافیکی در محدوده مرکزی شهر، جذب سرمایه گذار برای احداث پروژه های عمرانی در مدیریت ترافیک و سفرهای درون شهری را از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی و ترافیک شهر ارومیه دانست و بیان داشت: شهرداری باید برای اجرایی شدن این طرحها برنامه های عملیاتی خود را ارائه دهد.

پایانه تاکسیرانی در ارومیه ایجاد می شود

محمد تقی ابراهیمی سرپرست سازمان تاکسیرانی ارومیه نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات سازمان طی شش ماهه دوم سال گذشته گفت: امسال نیز به منظور افزایش توان خدمات رسانی به شهروندان برنامه راه اندازی سامانه اتوماسیون اداری، برگزاری دوره های آموزشی ویژه رانندگان، افزایش نظارت بر فعالیت ناوگان تاکسی در شه ، برون سپاری برخی از فعالیت های سازمان و احداث پایانه تاکسیرانی و ون درمیادین و تقاطع های پرتردد ارومیه را در دستور کار داریم .

در ادامه این جلسه محمد تقی ابراهیمی سرپرست سازمان تاکسیرانی ارومیه به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز معرفی شد .