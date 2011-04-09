به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار این تیم برابر استقلال تهران که بعدازظهر امروز در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: بازی دو تیم استقلال و تراکتورسازی همیشه جذاب و زیبا بوده است. هر دو تیم از هواداران بی‌شماری برخوردارند و همین مسئله می تواند بر جذابیت‌های دیدار آنها بیافزاید.

وی با اشاره به روند روبه رشد تیم استقلال از ابتدای سال 90 افزود: استقلال در هفته‌های اخیر دو پیروزی روحیه بخش را مقابل پرسپولیس و پاختاکور ازبکستان کسب کرده و در بهترین شرایط مقابل ما صف‌آرایی خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ادامه مدعی شد نقاط ضعف و قوت تیم استقلال را به خوبی می شناسد و افزود: با توجه به اینکه تمامی دیدارهای استقلال به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شود ما کاملا نسبت به این تیم اشراف داشته و به نقاط ضعف و قوت آبی پوشان آشنایی کامل داریم.

کمالوند در خصوص خرید امتیاز تیم فوتبال تراکتورسازی توسط حسین هدایتی، مالک باشگاه استیل آذین گفت: برای ما اهمیتی ندارد که چه کسی در راس باشگاه قرار می گیرد. کادر فنی و بازیکنان موظفند با توجه به قراردادی که در ابتدای فصل با باشگاه تراکتورسازی منعقد کرده‌اند با آرامش به کار خود ادامه دهند. در عین حال امیدواریم که تراکتورسازی همیشه مانند گذشته سربلند و پیروز باشد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "آیا فصل آینده نیز در تیم تراکتورسازی خواهد ماند یا خیر؟"، گفت: هنوز تا پایان فصل 6 بازی دیگر باقی مانده است و صحبت کردن در خصوص ماندن یا رفتن من کمی زود است. با توجه به پیوند عاطفی که میان من، بازیکنان و مردم غیور خطه آذربایجان به وجود آمده است خودم دوست دارم که در این تیم بمانم.

کمالوند با تاکید براینکه قلبا دوست دارد در تیم تراکتورسازی بماند، خاطر نشان کرد: البته در چند روز گذشته صحبت‌هایی نیز با مسئولان باشگاه انجام داده‌ام که به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم. باید منتظر بمانم تا مسابقات لیگ برتر به پایان برسد و تصمیم نهایی را اتخاذ کنم.

وی در ادامه از غیبت احتمالی مصطفی اکرامی در دیدار با استقلال تهران خبر داد و گفت: کادر پزشکی ما نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا این بازیکن را برای بازی عصر یکشنبه آماده کند.

کمالوند در خصوص حضور کارلوس کی‌روش در تیم ملی فوتبال کشورمان نیز گفت: حضور این مربی در تیم ملی ایران را مغتنم می شمارم. با توجه به اینکه وی در تیم‌های بزرگی چون منچستریونایتد و رئال مادرید کار کرده است، این نشان می دهد که از پختگی و تجربه بسیار بالایی برخوردار است و می تواند تیم ملی کشورمان را به موفقیت برساند.

وی در پایان و در خصوص اینکه تیم تراکتورسازی چه هدفی را در فصل جاری لیگ برتر دنبال می کند، گفت: با توجه به نتایجی که بدست آورده‌ایم و دیدارهایی که در پیش داریم، هدف‌مان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در سال آینده است. ما برنامه ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم با همت بازیکنان و مسئولان استان به این مهم دست پیدا کرده و یک افتخار بزرگ را نصیب دیار آذربایجان کنیم.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در آخرین دیدار از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم استقلال خواهد رفت.