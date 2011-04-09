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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

نمایشگاه دستاوردهای پرستاران لرستان برپا شد

نمایشگاه دستاوردهای پرستاران لرستان برپا شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دستاوردهای پرستاران استان لرستان در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی استان لرستان برپا شد.

کارشناس مسئول دفتر پرستاران دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این نمایشگاه در قالب 13 غرفه آخرین دستاوردهای پرستاران استان لرستان را در معرض دید علاقه مندان قرارمی دهد.

سیده شهین شاهرخی بیان داشت: از تعداد 14 بیمارستان سطح استان 13 بیمارستان در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با اشاره به محورهای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پرستاران استان لرستان عنوان کرد: محورهای این نمایشگاه در قالب دستاوردهای پرستاران استان در زمینه های حوادث و سوانح، موازین شرع مقدس اسلام، نوزادان، عملکرد خدمات رسانی به بیماران و.... می باشد.

کارشناس مسئول دفتر پرستاران دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 450 پرستار در بیمارستانهای استان لرستان مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1284809

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