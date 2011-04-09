ارائه منابع جدید علوم انسانی در مهرماه/ تاکید بر رعایت حجاب در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار جمعی از روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری استان تهران با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان جهاد اقتصادی گفت: یکی از خصوصیات کارهای جهادی، عالمانه و انقلابی بودن است.
وی افزود: در این راستا روسای دانشگاهها باید با تقویت تفکر جهادی در بین مسئولان اجرایی دانشگاهها و واگذاری مسئولیت به افراد متخصصی که دارای تفکر جهادی بوده و متدین و قاطع هستند، بر سرعت عمل در انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت سریعتر کشور اضافه کنند.
دانشجو همچنین با تاکید بر جذب هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی و بالا بردن ظرفیت پذیرش دانشجویان در دوره های دکتری توسط دانشگاهها، گفت: پژوهشگاه های مورد تایید وزارت علوم با مجوز شورای گسترش می توانند دانشجویان دکترای پژوهش محور در رشته های متفاوت پذیرش کنند.
وی افزود: دانشگاهها نیز می توانند در ازای 5 دانشجوی دکترای آموزش محور، یک دانشجوی پژوهش محور را با لحاظ شرایط مورد نظر جذب کنند و با این روش می توان ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در کشور افزایش داد.
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