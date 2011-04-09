ارائه منابع جدید علوم انسانی در مهرماه/ تاکید بر رعایت حجاب در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار جمعی از روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری استان تهران با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان جهاد اقتصادی گفت: یکی از خصوصیات کارهای جهادی، عالمانه و انقلابی بودن است.

وی افزود: در این راستا روسای دانشگاهها باید با تقویت تفکر جهادی در بین مسئولان اجرایی دانشگاهها و واگذاری مسئولیت به افراد متخصصی که دارای تفکر جهادی بوده و متدین و قاطع هستند، بر سرعت عمل در انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت سریعتر کشور اضافه کنند.

دانشجو همچنین با تاکید بر جذب هر چه بیشتر اعضای هیئت علمی و بالا بردن ظرفیت پذیرش دانشجویان در دوره های دکتری توسط دانشگاهها، گفت: پژوهشگاه های مورد تایید وزارت علوم با مجوز شورای گسترش می توانند دانشجویان دکترای پژوهش محور در رشته های متفاوت پذیرش کنند.

وی افزود: دانشگاهها نیز می توانند در ازای 5 دانشجوی دکترای آموزش محور، یک دانشجوی پژوهش محور را با لحاظ شرایط مورد نظر جذب کنند و با این روش می توان ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در کشور افزایش داد.

وزیر علوم با اعلام اینکه در سال جاری تعداد زیادی هیئت علمی در دانشگاه ها جذب می شوند، در خصوص انجام امور پژوهشی در کشور گفت: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری امسال 15 پژوهشگاه در درون دانشگاه ها ایجاد می شوند تا اساتید و دانشجویان دانشگاه ها بتوانند در فضایی مناسب تر به انجام امور پژوهشی خود بپردازند و به پیشرفت علم و فناوری کشور بیشتر از گذشته کمک کنند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر علیمحمدی و شهید دکتر شهریاری با تاکید بر ایجاد فضای معنوی در دانشگاهها گفت: علم به صورت مطلق نمی تواند راهگشا باشد و ایمان و جهان بینی است که به علم جهت می دهد لذا روسای دانشگاهها باید در این خصوص تحولات مثبت در دانشگاهها ایجاد کنند و در مسیر کرامت انسانی و آموزه های دینی برنامه ریزی داشته باشند.

وزیر علوم با اشاره به استقبال خانواده ها از رعایت عفاف و حجاب در دانشگاه ها بر انجام این امر در دانشگاهها تاکید کرد.