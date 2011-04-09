مجلس در رفع مشکلات جامعه پرستاری اهتمام دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی قبل از ظهر شنبه در مراسم روز پرستار مصادف با سالروز ولادت حضرت زینب(س) که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(س) با حضور تولیت حرم مطهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه حرفه پرستاری در جامعه گفت: حرفه و شغل پرستاری یک کار ارزشی است و هم مردم و هم مجلس اهمیت این شغل را احساس می کنند.



وی حرفه پرستاری را یک افتخار دانست و افزود: به فرموده پیامبر اسلام(ص) هرکس برای عیادت بیماری برود غرق در رحمت خداوند می شود و از این می شود فهمید که پرستارانی که مدام در کنار بیماران هستند و برای نجات آنان از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند، چقدر مورد لطف خداوند قرار دارند.



آشتیانی در ادامه با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب(س) و نامگذاری این روز به نام روز پرستار بیان داشت: زینب یعنی زینت پدر و حضرت زینب(س) در صبر،عبادت،شهامت، شجاعت، توان روحی، ولایت پذیری و حمایت ازحریم ولایت و امامت اسوه و الگو و شبیه به پدر و خدیجه کبری(س) بود و نامگذاری روز پرستار در سالروز ولادت این بانو برای پرستاران یک افتخار است.



لزوم الگوپذیری از حضرت زینب(س) به خصوص در تحمل سختی‌ها



وی بر لزوم الگوپذیری پرستاران از ویژگی های رفتاری و اخلاقی حضرت زینب(س) تاکید کرد و اظهار داشت: پرستاران باید توان و سعه صدر زیادی داشته باشند و در تحمل مشکلات صابر باشند و حضرت زینب(س) باید همواره الگو شما باشد تا بتوانید وظیفه خود را به خوبی انجام دهید.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: فرزندان در خانه باید طوری تربیت شوند که زینت خانواده و پدر و مادر باشند و باید توجه داشت که اگر در گذشته پدر و مادر عنایت کمی به بچه ها داشتند امروز والدین باید صد در صد به فرزندان عنایت و توجه داشته باشند و اگر در این تربیت شخصیتی چون حضرت زینب(س) الگو قرار گیرد قطعا در تربیت فرزندان موفق خواهیم بود.



بر پایه این گزارش در پایان مراسم از پرستاران و بهیاران نمونه کشوری و استانی با اهدای لوح و هدایایی قدردانی شد.

