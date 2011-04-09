نگاه به روستاهای گناباد باید بدون تبعیض باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد صفایی عصر شنبه در جمع گروهی از مردم و جوانان این شهرستان، اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی در گناباد در زمینه هنری، ادبی و فرهنگی وجود دارد که اگر بستر لازم برای به تصویر کشیدن این ظرفیت ها ظهور پیدا کند، جوانان شهرستانی فرصتهای جدیدی را در عرصه ملی و جهانی ایجاد خواهند کرد.

فرماندار گناباد تصریح کرد: با عوض شدن سیاست ها و توجه به روستاها، فاصله به سمت کم شدن پیش رفته و این باعث شده که دسترسی به اطلاعات تنها برای تهرانی ها نباشد و این امر در همه شهرها و روستاها امکان پذیر باشد.

صفایی اظهار کرد: امیدواریم که با جهت گیری های صحیح به سمتی برویم که مسئله ای به نام مرکز و پیرامون در حوزه ملی نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: توجهی که در این مدت به شهرستانها شده بخصوص در بخش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و آداب وسنن کاملا ملموس است و امید است که این روند ادامه یابد و فاصله مرکز با دیگر مناطق حاشیه کاهش پیدا کند.

صفایی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نگاه غرب به کشورهای جهان سوم این است که آنها وظیفه تهیه مواد اولیه و بازار مصرف غرب را برعهده دارند و این رابطه مرکز و پیرامون به طور سلسله مراتبی خود را نشان می دهد و این مسئله در حوزه های فرهنگی نمود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه باید برای استقلال کشور روستا را تقویت کرد، افزود: بعد از 32 سال از انقلاب نگاه ما به روستا باید نگاه آزمایشگاهی باشد و نه پالایشگاهی و در سالهای اخیردولت گامهایی در این جهت برداشته شده است ولی هنوز در مراحل اولیه هستیم.