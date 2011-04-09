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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

نگاه به روستاهای گناباد باید بدون تبعیض باشد

نگاه به روستاهای گناباد باید بدون تبعیض باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد گفت: نگاه به روستا باید بدون تبعیض باشد تا فرصت های جدید برای جوانان روستایی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد صفایی عصر شنبه در جمع گروهی از مردم و جوانان این شهرستان، اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی در گناباد در زمینه هنری، ادبی و فرهنگی وجود دارد که اگر بستر لازم برای به تصویر کشیدن این ظرفیت ها ظهور پیدا کند، جوانان شهرستانی فرصتهای جدیدی را در عرصه ملی و جهانی ایجاد خواهند کرد.

فرماندار گناباد تصریح کرد: با عوض شدن سیاست ها و توجه به روستاها، فاصله به سمت کم شدن پیش رفته و این باعث شده که دسترسی به اطلاعات تنها برای تهرانی ها نباشد و این امر در همه شهرها و روستاها امکان پذیر باشد.

صفایی اظهار کرد: امیدواریم که با جهت گیری های صحیح به سمتی برویم که مسئله ای به نام مرکز و پیرامون در حوزه ملی نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: توجهی که در این مدت به شهرستانها شده بخصوص در بخش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و آداب وسنن کاملا ملموس است و امید است که این روند ادامه یابد و فاصله مرکز با دیگر مناطق حاشیه کاهش پیدا کند.

صفایی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نگاه غرب به کشورهای جهان سوم این است که آنها وظیفه تهیه مواد اولیه و بازار مصرف غرب را برعهده دارند و این رابطه مرکز و پیرامون به طور سلسله مراتبی خود را نشان می دهد و این مسئله در حوزه های فرهنگی نمود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه باید برای استقلال کشور روستا را تقویت کرد، افزود: بعد از 32 سال از انقلاب نگاه ما به روستا باید نگاه آزمایشگاهی باشد و نه پالایشگاهی و در سالهای اخیردولت گامهایی در این جهت برداشته شده است ولی هنوز در مراحل اولیه هستیم.

کد مطلب 1284820

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