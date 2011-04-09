آلبوم "بارانی بر دریا" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاش کامکار نوازنده سنتور قطعه "بارانی بر دریا " را به پدر و عموی خود پشنگ و اردوان کامکار تقدیم کرده است؛ در این آلبوم قطعاتی چون "قطره باران"، "پریشان"، "مهتاب"،" بداهه نوازی در دستگاه نوا، "موج"، "پرواز"،"رخش"و "دریا و خزان" گنجانده شده است.
سیاوش کامکار در دفترچه معرفی این اثر در خصوص چگونگی آموختن هنر موسیقی چنین آورده است : دوم دبستان بودم که آموزش تنبک را نزد عمویم استاد ارژنگ کامکار شروع کردم. دو سال به نواختن تنبک و ریتمهای موسیقی سنتی مشغول بودم. اولین کسی که مضرابهای سنتور را به دستم داد و نواختن اولین مضرابها را به من آموخت مادرم سودابه سالم بود. در ابتدا ارتباط با سنتور برایم مشکل بود زمانهایی بدون هیچ قاعدهای با مضراب بر روی ساز میزدم کاملا بی معنی، بعد پدرم گفت که تو می توانی چهارمضراب بسازی و به من یاد داد که چگونه آن قطعه بی معنی را معنیدار و با ریتم و منظم بنوازم. حدود یکسال و نیم فقط تمرین کردم و به ساز پدر و عمویم و نوارهایشان گوش میدادم و دوست داشتم این دو شیوه را در هم بیامیزم؛ کار سخت بود تا این که در پاییز 83 شروع به ضبط کارهایم کردم.قطعات زیادی ساخته بودم و همه را اجرا کردم این مجموعه قسمتی از آنهاست که فکر میکنم به من نزدیک تراست.
لازم به ذکر است آلبوم موسیقی "بارانی بر دریا" سال 1383 برای نخستین بار توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد و بهار سال 1390 برای دومین بار منتشر شد.
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