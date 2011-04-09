پاسخ حماس در صورت تکرار حملات رژیم صهیونیستی کوبنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، "سامی ابوزهری" گفت : اسرائیل مسئول افزایش تنش موجود است و اگر به حملات خود ادامه دهد پاسخ مقاومت کوبنده خواهد بود.

وی تصریح کرد: واکنش به حملات رژیم صهیونیستی برای حمایت از مردم فلسطین در غزه ضروری است. چنانچه حملات هوایی اسرائیل به غزه متوقف نشود حملات علیه این رژیم بسیار قوی و وسیع خواهد بود.

شایان ذکر است که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه از پنجشنبه گذشته تا کنون هفده نفر شهید و 60 نفر دیگر زخمی شده اند که برخی از مجروحان وضع وخیمی دارند. ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان احتمال حمله گسترده اشغالگران قدس به غزه را بعید ندانسته بود.