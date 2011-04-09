  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

ابوزهری:

پاسخ حماس در صورت تکرار حملات رژیم صهیونیستی کوبنده خواهد بود

پاسخ حماس در صورت تکرار حملات رژیم صهیونیستی کوبنده خواهد بود

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با اشاره حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به اشغالگران درباره پیامدهای ادامه تجاوزگری و پاسخ کوبنده این جنبش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، "سامی ابوزهری" گفت : اسرائیل مسئول افزایش تنش موجود است و اگر به حملات خود ادامه دهد پاسخ مقاومت کوبنده خواهد بود.

وی تصریح کرد: واکنش به حملات رژیم صهیونیستی برای حمایت از مردم فلسطین در غزه ضروری است. چنانچه حملات هوایی اسرائیل به غزه متوقف نشود حملات علیه این رژیم بسیار قوی و وسیع خواهد بود.

شایان ذکر است که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به  نوار غزه از پنجشنبه گذشته تا کنون هفده نفر شهید و 60 نفر دیگر زخمی شده اند که برخی از مجروحان وضع وخیمی دارند. ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان احتمال حمله گسترده اشغالگران قدس به غزه را بعید ندانسته بود.

کد مطلب 1284823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها