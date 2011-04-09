پرستاران باید رفتار حضرت زینب (س) را الگو قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر شنبه، در مراسم تجلیل از پرستاران خراسان رضوی، با تاکید بر جایگاه ویژه و شخصیت باعظمت حضرت زینب کبری (س) در شئون مختلف زندگی بانوان و به ویژه پرستاران، تصریح کرد: پرستاری، حرفه ای آمیخته با مهر و محبت است که این مهر و عطوفت نیز از وجوه مقدس این بانوی بزرگوار، سرچشمه می گیرد.
وی با اشاره به تجمیع خصایص متضاد رحمت، عطوفت و صلابت در شخصیت زینب کبری (س)، تاکید کرد: این ویژگی تنها در اولیای خدا متجلی می شود که این خصایص به طور همزمان در شخصیت ایشان مشهود است.
امام جمعه مشهد، افزود: صلابت آن بزرگوار پس از واقعه کربلا و ایستادگی در برابر استکبار و ظلم یزیدیان نمونه ای مثال زدنی برای زنان در جامعه اسلامی است و در عین حال پرستاری ایشان از امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) نمونه بارز محبت و مهر و عطوفت است.
علم الهدی با تاکید بر اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان در خراسان رضوی به ویژه در مشهد گفت: طی چند سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در ارائه خدمات رسانی به زائران امام هشتم (ع) بوده ایم که شایسته است با توجه به افزایش زائران این خدمات بیش از پیش گسترش یابد.
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