150 نشریه و خبرگزاری در قم فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استاد آقاد قبل از ظهر شنبه در دیدار معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران رسانه‌های استان قم طی سخنانی گفت: در حال حاضر ۱۵۰ نشریه و خبرگزاری در قم فعال هستند که ۱۳۰ مورد آن مربوط به نشریات و ۲۰ مورد هم مربوط به خبرگزاری‌ها است.



وی با اشاره به فعالیت ۱۰ نشریه محلی در قم بیان کرد: این نشریه‌ها به صورت روزنامه، دو شماره در هفته، سه شماره در هفته و هفته‌نامه منتشر می‌شوند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در ادامه به فعالیت خانه مطبوعات در قم اشاره کرد و عنوان داشت: با انتخاباتی که توسط خود خبرنگاران انجام شد اعضا و هیئت مدیره خانه مطبوعات استان انتخاب شدند که فعالیت آن‌ها در این دوره بهتر از قبل بوده است.



وی در ادامه با اشاره به فراهم شدن زمینه تحصیل اصحاب رسانه در رشته خبر بیان داشت: با اقدامات انجام شده در این زمینه، امکان لازم جهت تحصیل اصحاب رسانه در رشته خبر در مقطع کاردانی در دانشگاه علمی و کاربردی فراهم شده است.



استاد آقا در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم تأکید کرد: به علت فضای معنوی و ارزشی که در شهر قم حاکم است تخلف و مساله خاص در این زمینه و رقابت منفی بین رسانه‌های استان قم وجود نداشته است.



وی تاکید کرد: فضای دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی در رسانه‌های قم حاکم است.