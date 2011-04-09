1.6 میلیون زائر نوروزی در سفر به مشهد از اتوبوس استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی ظهر شنبه، در گفتگو با خبرنگاران افزود : در این ایام 839 هزار و 37 نفر از طریق پایانه ‌های مسافربری وارد پایتخت معنوی ایران؛ و 736 هزار و 601 نفر هم از پایانه های مسافربری خارج شدند .

وی در ادامه به مقایسه این آمار با سال گذشته پرداخت و بیان داشت : طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون و 158 هزار نفر از خدمات پایانه ‌ها استفاده کردند که با توجه به ارقام، امسال شاهد رشد بهره ‌مندی مسافر در پایانه ‌های مسافربری مشهد بوده‌ایم .

به گفته بیژنی، در روزهای نوروز، 68 هزار و 156 دستگاه اتوبوس در پایانه ‌های مسافربری اقدام به جابجایی مسافران می ‌کردند که این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته است .

وی با اینکه پایانه ‌های مسافربری در بحث افزایش ناوگان اتوبوس چهار درصد رشد داشته است، اظهار داشت : در سال گذشته این رقم 65 هزار و 354 مورد بوده است .

این مسئول شهری در ادامه به خدمات نوروزی پایانه ‌های مسافربری مشهد اشاره کرد و بیان داشت : در نوروز امسال به ‌طور جدی با دلالان بلیط برخورد شد و خوشبختانه دلالی بلیط در پایانه های مسافربری مشهد 97 درصد کاهش یافت .