1.6 میلیون زائر نوروزی در سفر به مشهد از اتوبوس استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی ظهر شنبه، در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این ایام 839 هزار و 37 نفر از طریق پایانه های مسافربری وارد پایتخت معنوی ایران؛ و 736 هزار و 601 نفر هم از پایانه های مسافربری خارج شدند.
وی در ادامه به مقایسه این آمار با سال گذشته پرداخت و بیان داشت: طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون و 158 هزار نفر از خدمات پایانه ها استفاده کردند که با توجه به ارقام، امسال شاهد رشد بهره مندی مسافر در پایانه های مسافربری مشهد بودهایم.
به گفته بیژنی، در روزهای نوروز، 68 هزار و 156 دستگاه اتوبوس در پایانه های مسافربری اقدام به جابجایی مسافران می کردند که این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی با اینکه پایانه های مسافربری در بحث افزایش ناوگان اتوبوس چهار درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در سال گذشته این رقم 65 هزار و 354 مورد بوده است.
این مسئول شهری در ادامه به خدمات نوروزی پایانه های مسافربری مشهد اشاره کرد و بیان داشت: در نوروز امسال به طور جدی با دلالان بلیط برخورد شد و خوشبختانه دلالی بلیط در پایانه های مسافربری مشهد 97 درصد کاهش یافت.
بیژنی همچنین به سایر فعالیت های این سازمان اشاره کرد و گفت: امسال غرفه های متعددی از سازمان های مختلف علوم پزشکی، آستان قدس رضوی، پایگاه رسانه های جمعی و نیروی انتظامی در پایانه ها مستقر شده بود.
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