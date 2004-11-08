دبيركل جامعه زينب :حمايت اصلاح طلبان از هاشمي يك سياسي كار ي است// عده اي از اصلاح طلبان معين و عده اي هم كروبي را كانديدا مي كنند

مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه هاشمي رفسنجاني تاكنون اعلام كرده اند كه فرض را بر اين بگذاريد كه من در انتخابات نيستم گفت : اگر وي اعلام كند كه در انتخابات حضور خواهد داشت امري است كه در زمان مربوط مي توان در مورد آن فكر كرد و سياست ها را تنظيم كرد.



وي با اشاره به اظهارات شمس الواعظين مبني بر حمايت از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري گفت: اينكه اصلاح طلبان از وي حمايت مي كنند با سابقه اي كه از رفتار و برخوردشان با آقاي هاشمي سراغ مي رود كه بيشترين تخريب را در مورد شخصيت آقاي هاشمي در زمان انتخابات مجلس ششم انجام دادند، نشان مي دهد كه ديد خوبي نسبت به آقاي هاشمي ندارند اما حالا چه تاكتيكي يا سياسي كاري است كه چنين حرفي مي زنند عقلا مي دانند كه اين سياسي كاري چه معنايي دارد.



بهروزي تصريح كرد: اگر آقاي هاشمي براي حضور در عرصه انتخابات تصميم بگيرند در آن زمان مشخص مي شود كه چه كساني طرفدار وي هستند و چه كساني در اين راستا صادق هستند.



دبيركل جامعه زينب با اشاره به اينكه عده اي از اصلاح طلبان آقاي معين و عده اي هم آقاي كروبي را كانديدا مي كنند گفت: البته روي آقايان نجفي و عارف نيز نظر هست و مي شود فهميد كه وقتي كانديداهاي اين جريان اين افراد هستند آقاي هاشمي را به چه حسابي مطرح مي كنند.



وي در ادامه با اشاره به اينكه جبهه پيروان خط امام و رهبري هيچ تصميم تازه اي نگرفته است گفت: در حال بررسي و مطالعه همان كانديداهايي قبلي هستيم و هنوز به تصميم گيري نشده است ، رايزني ها با اين افراد در حال انجام است البته جبهه درصدد جواب گرفتن نيست چون هنوز تعيين نكرده و بايد يك نفر يا نهايت دو نفر را تعيين كند و بعد آنها را به نظر سنجي بگذارد كه هر كدام مقبوليت بيشتري داشتند كانديداي نهايي جبهه مي شود.



دبيركل جامعه زينب متذكرشد كه ممكن است تاكتيك برخي جريانها اين باشد كه افراد مسئله دار را مطرح كنند كه شوراي نگهبان هم بنا به انجام وظيفه ردصلاحيت كند تا بالاخره يك بلواي سياسي راه اندازند كه اين كارها در زمان انتخابات بعيد نيست.



دبيركل جامعه زينب در خصوص معرفي چندين كانديدا از سوي يك جريان فكري تا پيش از تاييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان گفت: جبهه پيروان خط امام و رهبري اعتقادي به اين مطلب ندارد زيرا كه معتقديم كساني كه صالح و شايسته هستند و مردم نيز آنها را قبول دارند كم نيستند و شوراي نگهبان نيز آنها را تاييد خواهد كرد.



وي اضافه كرد: كانديدايي كه جبهه پيروان خط امام و رهبري معرفي مي كند اصلح است پس شوراي نگهبان او را تاييد صلاحيت مي كند و افراد مسئله دار را در نظر ندارد تا احتمال ردصلاحيت آنها وجود داشته باشد.

