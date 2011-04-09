بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد از قوانین نظام صنفی تبعیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مصدق صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه این برنامه بدون همکاری و مساعدت مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی میسر نمی شود، افزود: اتحادیه مصمم است، میزان بازرسی از واحدهای تحت پوشش خود را افزایش دهد و در این راستا واحدهای صنفی را که تاکنون از دید بازرسان اتحادیه مخفی مانده‌ و بدون مجوز و پروانه کسب اقدام به فعالیت صنفی و کسب درآمد می‌کنند، شناسایی و ملزم به دریافت پروانه کسب نمایند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در ایام نوروز، بیان کرد: مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد و سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی در زمینه تنظیم بازار میوه ارتباط تنگاتنگ، مثبت و سازنده‌ای داشتند و برای بهتر اجرا شدن طرح و جلب رضایت شهروندان نهایت تلاش را انجام دادند.

مصدق افزود: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای آغاز سال، حدود 6000 تن میوه در سطح شهر مشهد توزیع شد و مردم از این لحاظ هیچ کمبودی نداشتند.

وی افزود: در این ایام اتحادیه ضمن همکاری و تعامل لازم با سازمان‌های مرتبط با تنظیم بازار، نیروی کشیک به منظور پاسخ دادن به سئوالات اعضای تحت پوشش و رسیدگی به شکایات تلفنی شهروندان، حضور مستمر داشت.