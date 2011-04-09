تفکر بسیجی به عملیاتی شدن جهاد اقتصادی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور محمودزاده معاون برنامهریزی، توسعه منابع و امور اقتصادی وزارت کشور در استنانداری قزوین برگزار شد گفت: با درایت مقام معظم رهبری جهاد اقتصادی از سه سال پیش با اصلاح الگوی مصرف آغاز شده و امروز وارد فاز جدیدی از کار عملیاتی شده است.

وی تحقق جهاد اقتصادی را در گرو داشتن تفکر بسیجی و روحیه خود باوری دانست و اظهارداشت: تا ادبیات اقتصادی را یاد نگیریم و کارآفرینی را متوجه نشویم نمی توانیم امیدوار باشیم در این کار به موفقیت برسیم.

حمزه ای برنامه ریزی را لازمه تحقق توسعه در بخشهای مختلف استان دانست و افزود: در برنامه پنجم به دو هزار مگاوات برق،10 میلیون مترمکعب آب،10 هزارهکتار تغییر کاربری و آبیاری مدرن نیازمندیم تا از توسعه عقب نمانیم.

معاون سابق برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: قانون هدفمندی یارانه با موفقیت در استان قزوین اجرا شد و یک میلیون و 182 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند و تنها یک هزار نفر باقیمانده که کار آنها نیز انجام می شود و با پرداخت 210 میلیارد و600 میلیون ریال یارانه به حساب مردم این امیدواری برای اجرای اصولی قانون در آحاد جامعه ایجاد شده است.

کمترین انحراف در بنگاههای اقتصادی قزوین

وی انحراف بنگاههای اقتصادی استان از اهداف تعیین شده را سه درصد اعلام کرد و اظهارداشت: در حالی که انحراف جهانی این بنگاهها بین 30 تا60 درصد است در استان قزوین تنها سه درصد انحراف داشتیم که در کشور بی نظیر و بی سابقه است.

حمزه ای در خصوص تعیین اولویت در کارهای اجرایی استان هم تصریح کرد: با مدیریت استاندار اولویتهای امسال هم تعیین و اعلام شده است که باید دستگاههای دولتی آن را جدی بگیرند و به اجرا درآورند.

این مسئول انسان سالم را محور توسعه خواند و افزود: استراتژی توسعه در استان قزوین بر محور انسان سالم تدوین و طراحی شده و اجرای موفق طرح جامع سلامت که به عنوان یک طرح ملی در استان اجرا می شود با این هدف نهایی شده است.

در این جلسه مجید نادری معاوان جدید برنامه ریزی استانداری قزوین هم در خصوص برنامه های سالجاری این معاونت و اولویتهای کاری مطالبی بیان کرد و گفت: توجه به تولید، توسعه کیفی دانشگاهها، توسعه صنعت، کشاورزی و گردشگری و سلامت نیروی انسانی از رویکردهای جدی در استان خواهد بود.