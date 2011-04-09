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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۴۳

دو خراسانی در ترکیب تیم ملی جانبازان و معلولین قرار گفتند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی خراسان رضوی اعلام کرد: رقابت های معلولان ویلچری و قطع عضو جهان (IWAS) از تاریخ 25 فروردین تا اول اردیبهشت در دبی امارات متحده عربی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، افشین داوری ضمن اعلام این خبر افزود: با تعیین ترکیب نهایی تیم های ملی دو و میدانی و تنیس روی میز جانبازان و معلولان برای حضور در رقابتهای جهانی امارات، دو خراسانی در ترکیب تیم اعزامی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، مریم ترابی ورزشکار جوان تنیس روی میز و علی اصغر مرزبان در رشته دو و میدانی، دو ملی پوش خراسان رضوی هستند که با تایید کادر فنی، در جام جهانی دو و میدانی معلولان در امارات، به میدان می روند.

این مسابقات از 25 فروردین در دوبی آغاز خواهد شد که دو نماینده خراسان رضوی برای کسب افتخاری دیگر در جام جهانی به میدان خواهند رفت.

ایران در سه رشته وزنه برداری، دو و میدانی و تنیس روی میز در رقابت های فوق شرکت خواهد کرد.
کد مطلب 1284844

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