قیمت برگ سبز چای کارشناسی نیست

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه موضوع چای باید اولویت نخست استان باشد، افزود: در حال حاضر بیش از 65 هزار خانوار از این طریق امرار معاش می کنند و افزون بر 500 هزار شغل بطور مستقیم در این زمینه فعال است.

وی اظهارداشت: قیمت برگ سبز چای درجه دو 300 تومان نسبت به سال گذشته بسیار پائین و ناعادلانه است و حداقل باید 350 تومان باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعلام اینکه شهرستانهای املش و رودسر از مناطق چایخیز کشور هستند، گفت: امسال در خصوص بازگشایی کارخانجات چای سازی و سوخت نسبت به سال های گذشته مشکلی نخواهیم داشت.

وی همچنین بر لزوم برطرف شدن مشکلات چای درسال جهاد اقتصادی برای همیشه یادآورشد: همایش منطقه ای چای بزودی با حضور استاندار گیلان و مسئولان کشوری در استان برگزار می شود.

عباسی درادامه با بیان اینکه بدون شک جهاد اقتصادی علاوه بر تمرکز تلاش ها در زمینه عمل باید در بنیان های تفکری متمرکز و فعال شود، افزود: مراکز دانشگاهی و پژوهشی در این زمینه نقش اساسی دارند.

وی با تاکید بر اینکه اساس هر حرکتی باید علمی باشد، گفت: سهم پژوهش در سال گذشته در لایحه بودجه چهاردهم درصد بوده است امسال به یک درصد تبدیل می شود تا پایان برنامه پنجم به سه درصد می رسد.

نماینده مردم رودسر و املش در خصوص روند بودجه سال 90 خاطرنشان کرد: هر ساله اواخر آذرماه لایحه بودجه تقدیم مجلس می شد امسال بهمن ماه آمد یعنی با دو ماه تاخیر به مجلس آمد، این تاخیر به دلیل تدوین برنامه پنجم توسعه بوده چون بودجه سال 90 باید براساس برنامه توسعه باشد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه تا اواخر هفته آینده به صحنه علنی مجلس می آید، اظهارامیدواری کرد: تا اواسط اردیبهشت ماه لایحه بودجه به نتیجه نهایی برسد.