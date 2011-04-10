دانشگاه هنر با هفت فیلم در جشنواره فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه هنر تاکنون هفت فیلم کوتاه به بخش دانشجویی این رویداد هنری فرستاده است که روزهای آتی تعداد آن افزایش پیدا می کند. پیشتر دانشگاه "صدا و سیما" استان تهران و دانشگاه هنرسوره با 300 فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن در بخش دانشجویی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر اعلام حضور کرده‌اند.

دانشگاه صدا و سیما ویژه طلاب و شهید صدوقی وابسته به حوزه علمیه استان قم نیز با جشنواره فیلم شهر همکاری می‌کنند. 23 اثر در بخش‌های کوتاه، مستند و انیمیشن از سوی سازندگان آن-بخش خصوصی- به بخش دانشجویی ارسال شده و تفاهمنامه‌ای میان دبیرخانه این رویداد هنری با دانشگاههای هنر، صدا و سیما، تربیت مدرس، تهران، منعقد شد تا بر اساس آن همکاری‌های لازم میان جشنواره فیلم شهر و این مراکز فرهنگی هنری صورت گیرد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از 24 تا 29 اردیبهشت‌ماه امسال در تهران و گیلان برگزار می‌شود.