منابع آبی گلستان در وضعیت بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابرج حیدریان عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: ‌87 درصد منابع آب گلستان در بخش کشاورزی با راندمان 31 درصد مصرف می شود.

وی افزود: وضعیت منابع آبی استان، بویژه منابع آب زیرزمینی به دلیل اضافه برداشت ها و عدم رعایت الگوی کشت مناسب در وضعیت نامساعدی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان خاطرنشان کرد: ‌آلودگی منابع آب در استان به دلیل دفع نامناسب فاضلاب های شهری و صنعتی ‌استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و کشاورزی روز به روز بیشتر شده و این امر تأمین آب مناسب و کافی را در بخش های مختلف با چالش مواجه کرده است.

حیدریان افزود: ‌وقتی ما در بخش کشاورزی الگوی مناسبی برای مصرف نداریم، ‌در بقیه قسمت ها دچار مشکل می شویم.

وی اظهار داشت: در افق 1420 هفت هزار میلیون متر مکعب در استان گلستان نیاز آب داریم و پتانسیل آب استان تنها دو هزار و 450 میلیون متر مکعب است و در استان چهار هزار و 500 میلیون متر مکعب کمبود آب داریم .

وی افزود: ‌اگر برنامه مدونی برای اصلاح الگوی مصرف نداشته باشیم در تأمین آب دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.

حیدریان در ادامه با اشاره به برنامه های این شرکت در جهت جلوگیری از بروز بحران آب در گلستان گفت: ‌انجام طرح مطالبات آب و تنظیم آبهای سطحی و جلوگیری از بحران بیشتر در تنظیم آبهای زیر زمینی از جمله این اقدامات است.

وی افزود : ‌سرعت در اجرای طرح مهار و تنظیم آبهای زیر زمینی در گلستان مناسب است و تا به حال با انجام اقدامات مناسب 15 درصد به ظرفیت آبهای تنظیمی افزوده شده است.