  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

رضوانی خبر داد:

مانیتورینگ آنلاین بر سرویسهای فناوری اطلاعات/ افزایش کیفی خدمات ICT

مانیتورینگ آنلاین بر سرویسهای فناوری اطلاعات/ افزایش کیفی خدمات ICT

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از بهره برداری از سالنهای مونیتورینگ در مناطق هفتگانه این سازمان برای نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات با هدف حمایت از حقوق مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوانی با تاکید براینکه نظارت برعملکرد شرکت‌های ISP و ISDP از جمله مزایای استفاده از تجهیزات نصب شده مانیتورینگ در مناطق هفتگانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار داشت: در اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات که بزودی تشکیل خواهد شد نحوه کنترل، نظارت، گزارش دهی، مستند سازی و شاخص‌های مورد ارزیابی در حوزه فناوری اطلاعات تعیین می شود که این شاخص ها برای تهیه گزارشات و مستندات در زمانبندی مشخص اعمال خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای افزایش رضایتمندی مردم از سرویس‌های دریافتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه‌های مختلفی در رگولاتوری پیش‌بینی شده است، گفت: با تمرکز بر شعار توسعه و ارتقای رعایت حقوق مشتریان در سال جاری، سطح کیفی و کمی سرویس‌های فعلی در حوزه ICT افزایش می‌یابد.
 
رضوانی ادامه داد: در راستای توسعه نظارت‌های هوشمند از سوی رگولاتوری، سالن‌های مانیتورینگ آنلاین به منظور دسترسی به سیستم‌های مدیریت اپراتورها در بخش‌های فنی و مالی و مشترکان در حال راه‌اندازی است.
 
وی بهره ‌مندی از مشارکت اپراتورها و مردم در انجام امور نظارتی را از جمله مهمترین راهبردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: تعامل و ارتباط مستمر با اپراتورها، ایجاد سیستم پاسخگوئی به شکایات و سنجش رضایت مردم از جمله راهکارهای انجام شده در این راستا است.
کد مطلب 1284854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها