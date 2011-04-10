مانیتورینگ آنلاین بر سرویسهای فناوری اطلاعات/ افزایش کیفی خدمات ICT

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوانی با تاکید براینکه نظارت برعملکرد شرکت‌های ISP و ISDP از جمله مزایای استفاده از تجهیزات نصب شده مانیتورینگ در مناطق هفتگانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار داشت: در اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات که بزودی تشکیل خواهد شد نحوه کنترل، نظارت، گزارش دهی، مستند سازی و شاخص‌های مورد ارزیابی در حوزه فناوری اطلاعات تعیین می شود که این شاخص ها برای تهیه گزارشات و مستندات در زمانبندی مشخص اعمال خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای افزایش رضایتمندی مردم از سرویس‌های دریافتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه‌های مختلفی در رگولاتوری پیش‌بینی شده است، گفت: با تمرکز بر شعار توسعه و ارتقای رعایت حقوق مشتریان در سال جاری، سطح کیفی و کمی سرویس‌های فعلی در حوزه ICT افزایش می‌یابد.

رضوانی ادامه داد: در راستای توسعه نظارت‌های هوشمند از سوی رگولاتوری، سالن‌های مانیتورینگ آنلاین به منظور دسترسی به سیستم‌های مدیریت اپراتورها در بخش‌های فنی و مالی و مشترکان در حال راه‌اندازی است.

وی بهره ‌مندی از مشارکت اپراتورها و مردم در انجام امور نظارتی را از جمله مهمترین راهبردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: تعامل و ارتباط مستمر با اپراتورها، ایجاد سیستم پاسخگوئی به شکایات و سنجش رضایت مردم از جمله راهکارهای انجام شده در این راستا است.