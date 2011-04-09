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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

900 مشاور رسمی در مدارس مازندران فعالیت می کنند

900 مشاور رسمی در مدارس مازندران فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در امور جوانان از فعالیت 900 مشاور رسمی در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن علیزاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز مشاوره تحصیلی مرکز مازندران، یکی از اولویت ها و اهداف آموزش و پرورش استان در سال 90 را گسترش کمی و کیفی مراکز مشاوره عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری، تمام شهرستان های مازندران،  باید دارای مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شوند.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: تحقق آرمان های مقدس ایران اسلامی و افزایش چشمگیر آسیب های روانی، رفتاری، بزهکاری های اجتماعی، افت تحصیلی، آموزش و پرورش را بر آن داشت تا به جای درمان، رویکرد پیشگیرانه را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
 
علیزاده تصریح کرد: آموزش و پرورش مازندران،  با 924 مشاور رسمی در مدارس، در ترویج فرهنگ مصون سازی دانش آموزان و توانمندسازی آنان، در برابر آسیب های اجتماعی و تربیتی گام برداشته که از این تعداد،  795 نفر با مدرک کارشناسی و 129 نفر کارشناس ارشد و دکترا با تخصص مرتبط در این زمینه مشغول فعالیت هستند.
 
مازندران سه میلیون نفری، 540 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1284859

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