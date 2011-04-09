جذب نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میرمحمد صادقی با بیان اینکه این دستورالعمل پس از نهاییشدن به چهار شرکت اصلی ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: بنابراین براساس آن امضای پیمانهای جدید صرفا در حوزه فعالیتهای مستمر خدمات و پشتیبانی و پس از تایید هیئت مدیره در قالب قراردادهای پیمانکاری حجمی امکانپذیر است.
وی افزود: همچنین براساس اساسنامه جدید که در حال تهیه است، امضای قرارداد با شرکتهای پیمانکاری در حوزه فعالیتهای مربوط به وظایف اصلی سازمان که برای آن فعالیتها، سازمان رسمی (پست) در نظر گرفته شده است، کماکان ممنوع خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول به عبارت دیگر اگر افرادی روی پست رسمی مشغول به کار باشند ولی در قالب امضای قرارداد پیمانکاری در صورت داشتن تحصیلات لیسانس و بالاتر با درخواست مدیرعامل شرکتها، باید به وضعیت قرارداد مدت معین تغییر پیدا کنند.
معاون وزیر نفت در امور توسعه منابع انسانی و مدیریت یادآور شد: با ابلاغ این دستورالعمل شرایط جذب نیروهای پیمانکاری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از طریق آزمونهای استخدامی و در مقابل سمتهای سازمانی بلا تصدی در قالب نیازمندیهای تعریف شده در برنامه، محقق خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در این خصوص مدیران مالی هر شرکت موظف هستند تا سقف بودجه را رعایت کرده و بر شیوه پرداختها نظارت کنند که تخلفی صورت نگیرد.
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