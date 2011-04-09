نوروز گلستانیها بدون مشکل آب سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، از افزایش رضایتمندی شهروندان گلستانی درایام تعطیلات نوروزی بویژه شهر گرگان خبر داد.

وی یادآور شد: همه ساله در آستانه فرارسیدن سال نو و سنت دیرینه خانه تکانی میزان مصرف آب شرب در استان سه برابر ظرفیت ایام عادی افزایش می یابد و این درحالیست که در ایام عید هر سال انبوهی از مسافران و گردشگران نوروزی جهت زیارت ثامن الحج امام رضا (ع) و گذران ایام تعطیل به استان گلستان سفر می کنند که این امر موجب افزایش مصرف آب شرب در این استان بویژه در شهر گرگان می شود.

مدیرعامل شرکت تصریح کرد: با بررسی های انجام شده توسط همکاران در مقایسه نوروز سال 1390 با سالهای گذشته شهروندان گرگانی امسال را بدون مشکل آب شرب سپری کردند.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در سالجاری به منظور رفاه حال مشترکان و مسافران نوروزی اقدام به اجرای کشیک 24 ساعته در ستاد و 21 شهر استان گلستان کرده است که طی آن اکیپهای فنی اتفاقات شبکه درسراسر استان بصورت شبانه روزی از تاریخ 28 اسفند ماه سال 89 تا 14 فروردین90 با استقرار در مناطق و شهرهای استان نسبت به تامین کامل آب شرب شهروندان و مسافران اقدام کردند.



مدیرعامل شرکت گفت: مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی و واحد اتفاقات آب و فاضلاب با شماره تماس 122 در کلیه روزهای سال بصورت شبانه روزی پاسخگوی سئوالات و راهنمایی همشهریان است، لذا از شهروندان تقاضای می شود در صورت بروز و یا مشاهده هرگونه مشکل و پیشنهاد و انتقاد سازنده با این مرکز تماس گیرند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طی ایام نوروز سال 1390 علاوه بر تامین مواد گندزدایی منابع تامین آب استان در 21 شهر استان گلستان اقدام به 81 هزار و 679 مورد انجام آزمایشات کلرسنجی ، یک هزارو 412 کیلومتر شست و شوی شبکه و شست شوی 50 هزار متر مکعب مخازن انجام شده است که با توجه به افزایش مصرف آب و حضور هموطنان سراسر کشور در این استان در ارتقاء کیفیت و تضمین سلامت آب شرب بسیار موثر بوده است.