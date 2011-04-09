2400 واحد صنفی گلستان آمارگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسیح کازرونی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: موضوع بهره ‌وری به عنوان مولفه‌ای مهم در توسعه، همواره در کل اسناد توسعه کشور مطرح بوده به طوری که در برنامه سوم یک سوم رشد اقتصادی کشور ناشی از همین امر ذکر شده است.

وی اظهار داشت: مسئله بهره ‌وری همواره به عنوان عاملی مهم در توسعه بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و خدمات مطرح بوده است.

وی بازنگری و افزایش توجه به مسئله ارزش افزوده و بهره‌وری را یکی از ضروری‌ ترین موضوعات در توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم در سال جاری که با نام جهاد اقتصادی مزین شده این مهم به درستی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور لحاظ شود.



مجری طرح آمارگیری واحدهای صنفی گلستان اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی را یکی از راهکارهای توجه به بهره ‌وری دانست و گفت: اساسا این طرح با هدف سنجش بهره ‌وری در واحدهای مختلف اقتصادی صورت می‌گیرد و نقش بسزایی در اصلاح مدیریت اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.



کازرونی با اشاره به اهمیت آموزش اجراکنندگان طرح عنوان داشت: در 26 اسفند ماه سال گذشته تعداد 40 نفر آمارگیر تحت آموزش قرار گرفتند که از این تعداد 29 نفر در اجرا همکاری خواهند داشت.



وی از صاحبان اصناف و جامعه مخاطب این طرح خواست تا به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح همکاری لازم و همه‌جانبه با آمارگیران به عمل آورند.



مجری طرح آمارگیری واحدهای صنفی گلستان اضافه کرد: پس از پایان آمارگیری یک مرحله تحلیل توصیفی در استان و سپس تحلیل آماری در مرکز اطلاعات و پ‍ژوهش‌های وزارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.



طرح آمارگیری از واحدهای صنفی از ششم فروردین سال جاری آغاز و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.



قرار است طی این مدت اطلاعات 2 هزار و 417 واحد اقتصادی اعم از واحدهای صنفی، صادرکنندگان و واردکنندگان و بخش‌های تعاونی اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.