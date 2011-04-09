راه اندازی 3خط جدید اتوبوسرانی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نجاتی ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه با اعلام این خبر 5 گفت: با توجه به راهبردهای مدیریت شهری در توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی پس از بررسی و نیازسنجی به عمل آمده با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان به قطار شهری وایستگاه مترو 3 خط جدید اتوبوسرانی راه اندازی می شود.

وی افزود: در حال حاضر تنها تردد شهروندان محله کوهسار وهمچنین دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات از طریق پایانه آزادی امکان پذیر است که در راستای تامین رفاه شهروندان سفرهای شهری ازپایانه شقایق وایستگاه مترو اکباتان فراهم می شود.

وی ادامه داد: دراین اقدام خطوط کوهسار- پایانه شقایق،دانشگاه علوم تحقیقات- پایانه شقایق ودهکده المپیک – شقایق به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه می شود.

وی تصریح کرد: به منظور کاهش حجم ترافیک و افزایش سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری توسعه پایانه های حمل و نقل عمومی منطقه در برنامه های منطقه پیش بینی شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه در پایان به راه اندازی خط 10سامانه تندرو اتوبوسرانی درمنطقه اشاره کرد و افزود: این خط از برنامه های معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران است که درمنطقه5 اجرامی شود و از میدان دانشگاه آغاز وژس از پیمودن بزرگراههای محمد علی جناح واشرفی اصفهانی وسیمون بولیوار به پایانه آزادی می رسد.



