به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هوشنگ عشایری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی افزود: اعتبار مورد نیاز احداث قطعه شمال‌شرق رینگ چهارم حفاظتی از ردیف منابع ملی تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تصویب هزینه 20 میلیاردی تنها برای ساخت و راه‌اندازی فاز نخست این قطعه به صورت بزرگراه است، بیان داشت: این پروژه طرحی عظیم در بین پروژه‌های عمرانی است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان تاکید کرد: این طرح بزرگ با مشارکت‌های مختلف و رقم‌های بسیار بالا برای تسهیل بار ترافیکی دورن و برون‌شهری مراحل احداث را پشت سر می‌گذارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قطعه شمال ‌شرق و جنوب ‌غربی این طرح برعهده راه و ترابری اصفهان است.

عشایری با اشاره به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی قطعه جنوب‌غربی رینگ چهارم حفاظتی استان اصفهان تاکید کرد: تاکنون برای احداث و ساخت این قطع پروژه اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: البته این رقم هزینه شده در حالیست که برای اتمام آن بین 2 تا 3 میلیارد تومان دیگر اعتبار لازم است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با بیان اینکه مساحت تعیین شده قطعه جنوب‌غربی رینگ چهارم حفاظتی 18 کیلومتر است، تاکید کرد: انتظار داریم با تامین اعتبار مورد نیاز این قطعه پروژه تا پایان سال‌جاری به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: تنها احداث و ساخت قطعه شمال‌شرق و جنوب‌غرب رینگ چهارم حفاظتی استان اصفهان به اداره کل راه و ترابری اصفهان واگذار شده است.

عشایری با بیان اینکه قطعه فاز نخست شمال‌شرق رینگ چهارم حفاظتی پس از تصویب اعتبار 20 میلیاردی راه‌اندازی و احداث می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر اجرای این قطعه از طرح به کمیسیون ماده 32 رفته تا در ردیف منابع ملی قرار گیرد و پس از تصویب اعتبار مورد نیاز، ابلاغ شود.