به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو توافق بین معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان ثبت نام از ناشران بخش کودک و نوجوان در ماه‏های پایانی سال 89 در دو مرحله انجام شد و تا کنون تعداد 274 ناشر درخواست حضور در نمایشگاه را به انجمن ارسال کرده‏اند که از این تعداد 196 ناشر با مقررات شرکت در نمایشگاه منطبق بوده و شرایط سایر متقاضیان در دست بررسی است.

ملاک تعیین متراژ و تحویل غرفه، کتابهای چاپ شده از سال 1385 به بعد است ولی ناشران می‏توانند کتابهای چاپ شده قبل از سال 1385 خود را نیز در غرفه عرضه کنند.

در خصوص عرضه لوازم کمک آموزشی در غرفه‏ها همچنان ضوابط سال گذشته اجرا خواهد شد و رعایت مقررات نمایشگاه از طرف غرفه داران دولتی هم در این مورد مانند بخش خصوصی است.

همزمان با فعالیت ثبت نام و بررسی شرایط متقاضیان، نقشه غرفه‏های بخش کودک و نوجوان توسط شرکت پیمانکار تهیه و از روز پنج شنبه 18 فروردین اجرای سالنهای این بخش آغاز شده است و جانمایی ناشران در سالنها از هفته آینده انجام می‏شود وپس از تایید نهایی ارشاد، غرفه‏های ناشران توسط پیمانکار آماده خواهد شد.

فعالیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در انجمن توسط کارگروهی متشکل از هفت نفر از اعضای انجمن که تجربه برگزاری نمایشگاه‌های متعدد را دارند به سرپرستی توکل صدیق پی‏گیری می‏شود .این کارگروه از بهمن ماه سال 89 کار خود را آغاز و تا کنون طی 8 جلسه هماهنگی امور نمایشگاه را پیگیری و اجرا کرده است.

