امکانات بیمارستانی کرج پاسخگوی نیاز مردم شهرستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید شکرالله افتخاری ظهر روز شنبه در بازدید سرزده ای که از دو بیمارستان در کرج به عمل آورد، اظهار داشت: امید است با تشکیل استان البرز روند رو به رشدی در خصوص تجهیزات بیمارستانی سطح شهر بوجود آید.

وی افزود:‌ با توجه به جایگاه ویژه کرج محرومیت هایی در سطح بیمارستانهای کرج وجود دارد که باید با نگاه ویژه و کلان مورد توجه قرار گیرد. در این راستا دو بیمارستان باهنر و حضرت علی(ع) که به صورت سرزده مورد بازدید قرار گرفت با محدودیتهایی مواجه بودند که باید با تخصیص اعتبارات مورد نیاز امکانات لازم در اختیار همشهریان قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: علاوه بر کمبودهای فراوان استان تازه تاسیس البرز در حوزه بهداشت و درمان، باید تعداد تختهای بیمارستانی نیز به حد مطلوب برسد که با استقرار دانشگاه علوم پزشکی البرز این کمبود نیز تا حدود قابل توجهی برطرف خواهد شد.

وی یادآور شد: با تامین اعتبارات مورد نیاز در سال 90 امید است که بازسازیهای قابل توجهی را با اتخاذ تدابیر مناسب مسئولان کشور و استان شاهد باشیم.

رئیس بیمارستان حضرت علی (ع) نیز در این بازدید به بیان مشکلات این بیمارستان در رابطه با واگذاری زمین به این بیمارستان با کاربری بهداشتی - درمانی اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیتهایی که از نظر درمانی در این بیمارستان شاهد هستیم اعتباری از طریق طرح ساماندهی به این بیمارستان تخصیص داده نشده است.

فاطمه یوسفی مصباح تاکید کرد: راهکاری که از طرف شهرداری به این بیمارستان جهت تخصیص بیمارستان داده شد خریداری زمینها توسط خیرین بوده است که هم اکنون در حال پیگیری است.

در بازدید از دو بیمارستان باهنر و حضرت علی(ع)، سرپرست معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری کرج به نمایندگی از فرماندار کرج ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار را به پرستاران این دو بیمارستان تبریک گفت.