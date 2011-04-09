شرکتهای تعاونی توسعه و عمران در شهرستانهای زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید‌موسی متوسلین بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران زنجان افزود: هدف از تشکیل شرکت‌های‌تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، ورود بخش‌های خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی است که به‌دلیل افزونه‌زا بودن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این تعاونی‌های شهرستانی بر اساس مصوبه مجمع عمومی می‌توانند اقدام به افزایش سهام کنند ادامه داد: تمام اعضای قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر دارند.

متوسلین افزود: برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضای جدیدی که اقدام به خرید سهام سال‌های قبل کرده‌اند، با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود دوره بلند‌مدت سپرده‌های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی از ارزش برابری در میزان سهام با اعضای قدیمی برخوردارند.

مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: سازمان‌های وابسته به دولت می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار دهند.

متوسلین، حوزه فعالیت این تعاونی‌ها را محدود به شهرستان‌های محل تشکیل عنوان کرد و افزود: شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان مجاز به انجام فعالیت‌های برون شهرستانی نیستند، اما تاسیس دفا‌تر فرعی فرا‌تر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه کلیه افراد حقیقی متولد، ساکن یا شاغل در محل تشکیل تعاونی می‌توانند عضو شرکت‌های مذکور شوند، خاطرنشان کرد: عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی نیست.

مدیرکل تعاون استان در پایان خاطرنشان کرد: این تعاونی‌ها می‌توانند برای مدیریت منابع خود اقدام به خرید اوراق بهادار کنند.