بازنگری در تولید برنامه های شبکه استان همدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی طلوعی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به ابلاغ رهبر فرزانه انقلاب در خصوص ساخت برنامه های موضوعی سازمان صدا و سیما در محورهای دین، اخلاق، امید و آگاهی، بازنگری در طرح تولید و پخش برنامه های شبکه استانی همدان ضروری است.

طلوعی با بیان اینکه سال 90، سال دگرگونی و تحول در محتوای تولیدات شبکه سینا است، افزود: از اردیبهشت ماه سال جاری تهیه، تامین و پخش برنامه های شبکه سینا از شیوه مهندسی معکوس کنداکتور بهره می گیرد.

وی اضافه کرد: در اجرای این رویکرد جدید چینش و پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز همدان با توجه به نیاز مخاطب به نوع برنامه ها و در بهترین زمان برای او پیش بینی شده است.

طلوعی افزود: مهندسی معکوس با شاخص 'از پخش به تولید' به عنوان موتور برنامه ریزی محتوایی و با هدف رضایت بیشتر مخاطبان به مردم استان همدان تقدیم می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با این رویکرد گام دیگری در توسعه این استان برداشته شود و شبکه استانی و برنامه های آن در اولویت و جایگاه اصلی خود در کشور قرار گیرد.