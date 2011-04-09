نگاه وزارت ارشاد کاملا اسلامی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد جعفر محمد زاده شنبه در دیدار با حضرت آیت الله نوری همدانی از مراجع معظم تقلید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مطبوعات کشور با بیان این مطلب اعلام کرد: برنامه های معاونت مطبوعاتی در سال 90 حول محور توسعه کیفی مطبوعات اجرا خواهد شد.



معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مطبوعات به عنوان بسترسازان فرهنگ جامعه یاد کرد و اظهار داشت: برخی مواقع ناملایمات حوزه سیاست به حوزه فرهنگ راه پیدا می کند و از مطبوعات این توقع را دارند که ابزار سیاستمداران شوند در حالی که مطبوعات بستر توسعه و پیشرفت فرهنگ جامعه هستند.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد همچنین گفت : امروز نگاه وزارت ارشاد در برنامه ها نگاهی کاملا اسلامی و دینی و در راستای تحقق اهداف عالی نظام اسلامی و گفتمان امام، رهبری و انقلاب و در مسیر توسعه عدالت و مهرورزی دولت دکتر احمدی نژاد است.

آیت الله نوری همدانی با مغتنم و ارزشمند دانستن خدمت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رسالت معاونت مطبوعاتی را بسیار مهم ارزیابی و با بیان توصیه هایی به مسئولان این معاونت عنوان کرد : شما باید بر مطبوعات نظارت داشته باشید و به رشد و ارتقای کیفی آنها توجه و کمک کنید.

این مرجع تقلید ابراز داشت: از کسانی که عمق دین را درک می کنند، استفاده کنید و محورها و مضامین اسلامی را در مطبوعات و رسانه ها ترویج کنید که این محتواها را منتشر و منعکس کنند.

آیت الله نوری همدانی همچنین خواستار ارتقای کیفی مطبوعات و رسانه ها شد و گفت: در مطبوعات و رسانه ها، کمیت ملاک نیست بلکه کیفیت مهم است و باید سعی کنید محتواهای استخراج شده از قران و نهج البلاغه را در رسانه ها ترویج کنید.