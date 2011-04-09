اتحادیه عرب به برگزاری نشست درباره تجاوزگری صهیونیستها به غزه بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری فلسطینی اعلام کردند: اتحادیه عرب قرار است که فردا نشستی در سطح نمایندگان دائم خود برای بررسی حملات رژیم صهیونیستی به غزه تشکیل دهد.

"صائب عریقات" عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) گفت: ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از اتحادیه عرب خواسته است که نشست فوق العاده در سطح نمایندگان برای بررسی اقدام نظامی علیه نوار غزه و خطرات افزایش این حملات برگزار کند و "عمرو موسی" نیز با این نشست موافقت کرده است.

از سوی دیگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) ضمن محکوم کردن سکوت جامعه جهانی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه آن را مسئول ادامه این اقدامات دانست.

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس گفت: گروههای فلسطینی هفته گذشته آمادگی خود را برای آرامش اعلام کردند، اما اشغالگران به بمبارانهای خود ادامه می دهند و کشتار به راه انداخته اند.

وی تصریح کرد: گروههای فلسطینی اوضاع کنونی را بررسی می کند و مواضع لازم را برای برخورد با این اقدامات اتخاذ خواهد کرد.جامعه جهانی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده است و خواهان خویشتنداری طرفین است گویا تصور کرده است که دو طرف از زور کافی برخوردارند. جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در این باره عمل کند.

ابوزهری افزود: هدف حملات اخیر رژیم صهیونیستی در هم شکستن اقتدار حماس در نوار غزه و ایجاد معادلات جدید است تا گروههای فلسطینی نتوانند دست به اقدامی در قبال ترورها بزنند، اما واکنش ما بزرگ خواهد بود.

سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین اظهار داشت : نظامیان اشغالگر سعی دارند که مقاومت را تحریک کنند، اما مقاومت اجازه این اقدام را به رژیم صهیونیستی نخواهد داد.