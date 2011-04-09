چارت های مراکز درمانی به روز نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمدرضا یزدان‌نیک بعد از ظهر شنبه در گرامیداشت روز پرستار افزود: در حال حاضر استاندارد مشخصی برای جذب نیروی انسانی پرستاری وجود ندارد و نظام تبعیض‌آمیز پرداخت و اجرای نکردن عدالت در نظام سلامت بر حوزه پرستاری حکمرانی می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی وزارت بهداشت توزیع ناعادلانه درآمد سلامت بین 20 تا 500 برابر اعلام شد که بر این اساس عدالت در نظام سلامت را شعار امسال جامعه پرستاری برگزیدیم.

وی تصریح کرد: هر ساله هفت هزار پرستار در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل می‌شوند و این در حالیست که تعداد پرستاران کارشناس ارشد به 300 تا 400 و پرستار phd به 20 تا 30 نفر می‌رسد.

رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان تاکید کرد: تخت‌های بیمارستانی در حالی هر روز تخصصی می‌شود که نیاز به تخصصی شدن خدمات پرستاری را می‌طلبد.

یزدان‌نیک نسبت پرستار به تخت را شش دهم تا هفت دهم به ازای هر تخت اعلام کرد و گفت: در نظام سلامت کشور نسبت پرستار به هر تخت 1.8 دهم پذیرفته شده است.

پدیده ای به نام پرستار بیکار در اصفهان وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه به ریزش سالانه درصدی از دانشجویان کارشناسی پرستاری از حوزه‌های مختلف دانشگاهی، اضافه کرد: امروزه پدیده‌ای به نام پرستار بیکار یا جویای کار در استان اصفهان وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان تصریح کرد: عده‌ای از پرستاران بعد از فارغ التحصیلی ترجیح می‌دهند که جذب بازار کار نشوند که تاسف بار است.

وی افزود: در حال حاضر برای 550 خدمت پرستاری، بسته‌های استاندارد تعریف شد که تاکنون از این تعداد 150 خدمت پرستاری استاندارد به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان افزود: در سال 90 شاهد تحولات بزرگی در عرصه پرستاری کشور و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستیم.

یزدان نیک انتخاب قائم مقام وزیر بهداشت در حوزه پرستاری را خبر مسرت بخشی برای گسترش جامعه پرستاری اعلام کرد و گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید مشاور خود را در حوزه پرستاری انتخاب کند.