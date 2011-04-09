300 لایحه در شورای شهر اصفهان در سال 89 تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها بعد از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از سال 78 که شوراها شروع به فعالیت کردند، بودجه شورای اسلامی شهر اصفهان تاکنون 40 برابر شده است، تصریح کرد: در سال گذشته 300 لایحه در مباحث شهری توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید و به شهرداری ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری اصفهان در سال 90 نسبت به سال پیش از آن سه برابر افزایش داشته است، افزود: در سال 90 اعتباری بالغ بر یک هزار و 600 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های کلانشهر اصفهان اختصاص یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه احداث سالن اجلاس سران غیرمتعهدها یکی از مهمترین پروژه های شهرداری در سال جهاد اقتصادی است، خاطرنشان کرد: این پروژه ها باید با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت اجرا شود.

وی تاکید کرد: ساخت سالن های اجلاس یکی از مهمترین پروژه های شهرداری در سال 90 است که باید با همکاری و مدیریت هماهنگ به نحو مطلوب اجرا شود.

حاج رسولیها در ادامه اظهار داشت: یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران گردش کار آسان است که این امر در کلان شهر اصفهان به نحو مطلوبی اجرا می شود و اصفهان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار بوده است.



وی یادآور شد: اصفهان در حفظ انقلاب، سازندگی، توسعه و پیشرفت در کشور حرف اول را می زند و به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: در حال حاضر رفع مسائل و مشکلات محلی با سرعت و به سادگی انجام می پذیرد.