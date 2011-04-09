پرستاران در اجرایی شدن منشور حقوق بیمار نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی رحیمی بعد از ظهر شنبه در همایش روز پرستار افزود: سه طرح حاکمیت بالینی، منشور حقوق بیمار و ارتقاء خدمات اورژانس از سال گذشته در اولولیت کاری مسئولان وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مسئولان نظام سلامت در احقاق منشور نظام سلامت باید مجدانه تلاش کنند، ادامه داد: پرستاران در زودتر اجرای کردن بندهای مختلف طرح منشور حقوق بیمار، حاکمیت بالینی و ارتقاء خدمات اورژانس تاثیرگذار هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: هویت پرستاران در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در سال‌های اخیر بیش از بیش نمایان شد به گونه‌ای که عامه جامعه نسبت به این افراد آگاهی بیشتری پیدا کردند.

قانون استخدام 23 هزار پرستار در تمام مراکز نظام سلامت به کار گرفته می شود

وی تصریح کرد: قانون استخدام 23 هزار پرستاری که در سال گذشته مطرح شد امسال در تمام مراکز نظام سلامت به کار گرفته می‌شوند.

رحیمی گفت: منشور حقوق بیمار مسئله مهمی است که لازم است در تمام مراکز نظام سلامت نهادینه شود و این حق بیمار است که از سوی مسئولان بهداشت و درمان به طور کامل تکریم شود و نسبت به تمام خدمات دریافت شده ، اطلاع یابد.

رحیمی تاکید کرد: در گذشته تنها پرستار کاردانی و فوق دیپلم داشتیم که امروزه پرستار کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا در مراکز درمانی مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه ارزش گذاری خدمات پرستاران بخش‌های ویژه بر اساس تخصص‌ها شکل می‌گیرد، افزود: با نهادینه کردن خدمات پرستاری به دنبال تخصصی کردن پرستاران بخش‌های مختلف حوزه سلامت هستیم.

رحیمی خاطرنشان کرد: هرساله وضعیت پرستاران در عرصه‌های مختلف علمی، عملی، کمیت و کیفیت کاری آنها ارتقاء می‌یاد و این در حالیست که سعی شده با انسجام برنامه‌های حوزه پرستاری جایگاه آنها را در عرصه سلامت نهادینه کنیم.