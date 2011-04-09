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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۲۴

سردار نصر:

استفاده از معماری ایرانی اسلامی در سالن اجلاس سران ضروری است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای معرفی هرچه بهتر اصفهان به تمام جهان استفاده از معماری ایرانی اسلامی در ساخت سالن های اجلاس سران در اصفهان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کریم نصر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان گنجینه‌ای عظیم از فرهنگ و تمدن ایران اسلامی را در دل جای داده است و تاسیس این سالن اجلاس سران نقش بسزایی در معرفی این گنجینه به جهانیان دارد.

وی با اشاره به اینکه ساخت سالن اجلاس سران باید به صورت ویژه به عنوان یکی از پروژه های شاخص در دستور کار شهرداری قرار گیرد، تصریح کرد: این سالن باید به گونه ای طراحی شود که الگویی مناسب برای معرفی هر چه بهتر انقلاب اسلامی به جهانیان باشد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در ساخت این مجموعه سالن ها از معماری ایرانی اسلامی موجود در بافت قدیمی شهر اصفهان استفاده شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محل جانمایی این سالن همجوار رینگ چهارم ترافیکی شهر است لذا باید مسیرهای دسترسی به سالن ها و ورودی شهر اصفهان نیز ساماندهی شود.

نصر خاطرنشان کرد: جلسه ای جهت چگونگی روند کار و رفع مشکلات و مباحث پیش رو به صورت فاصله هر 10 روز یکبار تشکیل شود.

کد مطلب 1284928

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