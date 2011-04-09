ولی الله داودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشخص شدن سهم استانها از بسته 2.5 میلیونی فرصتهای جدید شغلی سال جاری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه نشستهای جدید شورای عالی اشتغال در سال جاری آغاز خواهد شد، اما شورا در آخرین نشست خود طی هفته پایانی اسفند ماه 89، سهم هر استان از اشتغالزایی در سال جاری را مشخص و اعلام کرد.

سهم استانها از بسته 2.5 میلیونی

عضو شورای عالی اشتغال با اعلام اینکه در این رابطه برخی از استانها نسبت به میزان تعیین شده برای اشتغالزایی خود اظهار رضایت و برخی نیز اظهار می کردند که ظرفیت استانهای آنها به میزان پیش بینی صورت گرفته در سال 90 نیست و این میزان نیاز به تعدیل دارد.

داودآبادی با تاکید بر اینکه همچنین در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال، وضعیت ایجاد یک میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در استانهای کشور توسط شورای عالی اشتغال بررسی شد، افزود: در مورد برنامه ریزی جهت ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری نیز باید بگویم اگر بانک ها بتوانند اعتبارات لازم را فراهم کنند این کار امکانپذیر است.

وی با اشاره به لزوم انبساطی شدن اقدامات بانک ها در ارائه تسهیلات اشتغال زایی اظهار داشت: در تحقق این امر باید ظرفیت اشتغال زایی بنگاه ها تقویت شود ضمن اینکه لازم است تا کارفرمایان نیز مورد حمایت قرار گیرند و سطح امکانات نیز بالا برود.

اتخاذ سیستم انبساط بانکی

این مقام مسئول کارفرمایی در شورای عالی اشتغال ادامه داد: بنابراین برای تحقق ایجاد فرصتهای جدید شغلی لازم است تا وضعیت قیمتها در بازار مشخص شود چون در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن وضعیت انرژی و قیمت های مواد اولیه، تولیدکنندگان با مشکلات و مسائلی مواجه هستند.

عضو شورای عالی اشتغال افزود: چنانچه دولت بتواند زمینه های تقویت در صنایع مختلف را فراهم کند، ایجاد مشاغل برنامه ریزی شده دور از انتظار نیست. البته به دلیل روشن نبودن وضعیت بازار و قیمت ها، اخیرا فعالان صنایع غذایی با رئیس جمهور نامه نگاری کرده اند و در قالب این نامه از وی درخواست کردند تا در این زمینه توسط دولت اقدامات حمایتی انجام شود.

داودآبادی در این خصوص که تاکنون جزئیات عملکردی استان ها از ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در سال گذشته مشخص نشده است و موارد مطرح شده کلی گویی بوده است، خاطر نشان کرد: باید بگویم که بررسی ها در شورای عالی اشتغال نشان داد که بیشتر استان ها در تحقق سهمیه اشتغال زایی خود در سال گذشته موفق بوده اند.

وضعیت تعهد استانها

وی با بیان این مطلب که حال ممکن است در برخی از استان ها حتی تعهد آنها به شورای عالی اشتغال نیز انجام نشده باشد، گفت: اما به صورت کلی مجموع مشاغل ایجاد شده در کشور به میزان یک میلیون و 600 هزار فرصت جدید بوده است که البته در برخی از استان ها نیز اقدامات صورت گرفته بالاتر از میزان تعهد آنها بوده است.

این مقام مسئول در شورای عالی اشتغال اظهار داشت: ذکر این مورد نیز ضروری است که با وجود برنامه ریزی دولت برای ایجاد فرصت های جدید شغلی ممکن است با وقوع برخی حوادث طبیعی مانند خشکسالی و یا سیل و زلزله، مجموع اقدامات برنامه ریزی شده برای تحقق فرصت های جدید شغلی در برخی بخش ها مانند کشاورزی تحت الشعاع قرار گیرد که در این مورد کاری از دست کسی برنمی آید.

به گفته داودآبادی، اینکه دولت برای ایجاد فرصت های جدید شغلی عزم خود را جزم کرده است نیز قابل تقدیر است، اما باید گفت که با توجه به گستردگی کشور و وجود ظرفیت های فراوان، هم اکنون ایجاد این میزان مشاغل جدید برنامه ریزی شده قابل تحقق و امکانپذیر است و می توان به آن دست یافت.

عزم دولت جزم است

عضو شورای عالی اشتغال، بررسی امکانات و ظرفیت های منطقه ای، پتانسیل های بالقوه موجود، وضعیت صنعت، کشاورزی و سایر بخش های اشتغال زا مانند خدمات را امری اجتناب ناپذیر در حرکت به سمت ایجاد مشاغل جدید برشمرد و گفت: استانداران نیز در زمان های مختلف باید گزارشات اقدامات خود را به شورا ارائه کنند.

وی شنیدن مسائل و مشکلات استان ها در ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال جاری را باعث برنامه ریزی شورا برای حل مشکلات آنها دانست و ادامه داد: به صورت کلی مجموع پتانسیل ها، امکانات بودجه ای و همچنین ظرفیت حوزه های اشتغال زا باید منجر به تحقق برنامه ریزی صورت گرفته شود.

گفتنی است، فردا یکشنبه اولین نشست شورای عالی اشتغال برای برنامه ریزی و تعیین چارچوب آینده اقدامات بخش های مختلف کشور و همچنین ایجاد فرصت های جدید شغلی در راستای کاهش نرخ بیکاری، با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.