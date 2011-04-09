رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در اصفهان در حد شعار مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت بعد از ظهر شنبه با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم به خاطر عدم تصویب طرح بازنگری تفصیلی بلاتکلیف هستند و باید زودتر نتیجه آن مشخص شود، تصریح کرد: قرار بود این طرح تا پایان سال قبل به تصویب برسد ولی این امر محقق نشد و ما در حال پیگیری برای این طرح هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همواره رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در بناهای شهری مطرح بوده اما عملیاتی نشده است، تصریح کرد: اجرای این طرح نیازمند هماهنگی جمعی است و با همکاری هم خدمات نرم افزاری خوبی در زمینه های مختلف می توانیم ارائه دهیم.

معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: ما همواره با توسعه شهری در کنار حفظ ابنیه تاریخی و هویت معماری ایرانی اسلامی موافق بوده ایم.

وی تاکید کرد: باید از پتانسیل های موجود در جهت منفعت و پیشرفت شهر اصفهان در زمینه توسعه و مباحث گردشگری استفاده کنیم.

صمصام شریعت با اشاره به اینکه پروژه میدان امام علی(ع)، ساخت سالن اجلاس و تکمیل ورزشگاه نقش جهان از پروژه های شاخص در سال 90 هستند، تصریح کرد: باید مشارکت مردم در این طرح ها را در قالب توزیع اوراق مشارکت قدرت و قوت بیشتری دهیم.

وی در ادامه با اشاره به تکریم ارباب رجوع در ادارات بیان داشت: در این عرصه شورای شهر و شهرداری در کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی عملکرد موفقی داشته اند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان همچنین تاکید کرد: شهرداری باید در زمینه فساد اداری و رشوه گیری های موجود اقدامات لازم را در سال جاری انجام دهد .