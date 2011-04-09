سازمان ملل متحد اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، وزارت امور خارجه لبنان در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت علیه اقدام اسرائیل به کارگذاشتن دستگاههای جاسوسی در خاک این کشور به شکل صخره های مصنوعی به این سازمان شکایت برده است.

در این نامه آمده است : این برای دومین بار است که اسرائیل دست به این اقدام می زند. و در منطقه نزدیک به شهر صور در نزدیکی محل ماموریت نیروهای یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر در جنوب) در لبنان دستگاه جاسوسی کشف شده است.

بر اساس این نامه، این دستگاه جاسوسی به دنبال اطلاعاتی که دستگاه اطلاعاتی ارتش لبنان از منابع مقاومت دریافت کرد کشف و خنثی شده است. این پس از اقدام مشابه در مناطق الباروک و صنین برای دومین بار است.

در شکایت لبنان تصریح شده است که اقدام اسرائیل برای کار گذاشتن این دستگاهها در خاک لبنان نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 1701 است که به صلح و امنیت ضربه می زند.

لبنان در نامه خود به شورای امنیت این شورا را مسئول حفظ صلح و امنیت میان طرفین دانست و خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی برای دست برداشتن از سیاستهای تجاوزکارانه اش شد.