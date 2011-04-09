دانشگاه علوم پزشکی گیلان دو خدمت جدید به پرستاران ارائه می دهد

مرتضی رهبر طارمسری به مناسبت روز پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این دو خدمت جدید اشاره کرد و افزود: یکی از این خدمات "استانداردسازی خدمات" است که این طرح در زمینه کیفی و کمی خدمات پرستاری بسیار موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: پرستاران می توانند به ازای هر خدمتی که به بیماران ارائه می دهند، هزینه مربوطه را دریافت کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دومین همت این دانشگاه را " قانون ارتقای بهره وری خدمات پرستاری به ویژه کاهش ساعت کار پرستاران" دانست.

وی همچنین با گرامیداشت هفته سلامت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه " مقاومت ضد دارویی، یک تهدید جهانی " به عنوان شعار امسال هفته سلامت نامگذاری شده است توجه به کاهش عفونت های بیمارستانی از مواردی است که باید مورد توجه کادر پرستاری و درمان در بیمارستان ها قرار گیرد.

در استان گیلان سه هزار و 800 پرستار زن و مرد در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی مشغول بکار هستند.