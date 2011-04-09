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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

باشگاه نفت تهران خصوصی شد

باشگاه نفت تهران خصوصی شد

باشگاه نفت تهران با ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جرگه باشگاه‌های خصوصی کشور پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تاکید AFC در بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ برتر کشور، با ثبت امتیاز باشگاه نفت تهران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این باشگاه به موسسه فرهنگی - ورزشی نفت تهران تبدیل شد.

پیش از این و برای اینکه باشگاه نفت تهران بصورت خصوصی ثبت شود، هیئت مدیره باشگاه به هیئت امنا تغییر و باشگاه نفت هم به موسسه فرهنگی - ورزشی نفت تهران تغییر نام داده بود.

بر این اساس احمد قلعه‌بانی به عنوان رئیس هیئت امنا، حسین شهریاری به عنوان نایب رئیس هیئت امنا، غلامرضا شاه کرمی، عزت الله زارع هنزکی و محمود بیلکار به عنوان اعضای جدید هیئت امنای این باشگاه معرفی شدند. همچنین منصور قنبرزاده به عنوان مدیر موسسه فرهنگی - ورزشی نفت تهران به فعالیتش در این باشگاه ادامه خواهد داد.

کد مطلب 1284955

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