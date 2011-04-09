اولین تصفیه خانه شیمیایی کشور 84 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا غلامرضایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: عملیات اجرایی این طرح در سال 86 آغاز شده ولی به دلیل کمبود اعتبار به بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: پنج میلیارد تومان برای تکمیل و نصب تجهیزات این تصفیه خانه، 4 میلیارد تومان برای بهره برداری اولیه و 30 میلیارد تومان نیز برای اتصال تمام مخازن بیرجند به تصفیه خانه نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان داشت: در مرحله اول بهره برداری از این طرح ظرفیت تصفیه آب به میزان 640 لیتر در ثانیه است که در آینده تا 920 لیتر در ثانیه قابل افزایش است.

غلامرضایی در مورد سد مخزنی و شبکه آبیاری فرخی قاین گفت: این سد در فاصله 45 کیلومتری شمال شرقی شهرستان قاین بر روی رودخانه شاخن با هدف کنترل سیلاب با ذخیره سازی و تنظیم حدود هشت میلیون مترمکعب آب برای مشروب نمودن 710 هکتار اراضی کشاورزی در دست احداث است.

وی پیشرفت فیزیکی این طرح را 94 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این سد در سال آتی به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی سد مخزنی رزه (اسدیه) شهرستان درمیان را از دیگر طرح های در دست اقدام ذکر کرد و بیان داشت: این سد در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند بر روی رودخانه فخرود با هدف کنترل سیلاب و ذخیره سازی و تنظیم حدود هشت میلیون متر مکعب آب برای مشروب نمودن 600 هکتار از اراضی پایین دست با پیشرفت فیزیکی 99 درصد در حال اتمام است.

غلامرضایی در خصوص سد مخزنی سیاهو در فاصله 67 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سربیشه نیز تصریح کرد: این سد بر روی رودخانه سیاهو با هدف کنترل سیلاب و ذخیره سازی و تنظیم حدود هفت میلیون مترمکعب آب برای مشروب نمودن 65 هکتار از اراضی پایین دست آن در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: پیشرفت فیزیکی این سد حدود 56 درصد است و در سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی به طرح تغذیه مصنوعی دره باز شهرستان سرایان اشاره کرد و گفت: این طرح در فاصله 184 کیلومتری شمال غربی بیرجند و در 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر سرایان بر روی رودخانه دره باز با هدف تغذیه سفره آب زیرزمینی و جبران بخشی از افت سالانه سطح آبخوان و تثبیت آبدهی چاه ها و قنوات منطقه در حال اجراست.

غلامرضایی پیشرفت فیزیکی این طرح را 90 درصد اعلام کرد و یادآور شد: این طرح سال آتی آماده بهره برداری خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وابستگی استان به منابع آب زیرزمینی و قرار گرفتن آن در یکی از کم آب ترین مناطق کشور، توجه به مدیریت بهداشت منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشت از آن امری بسیار مهم و ضروری است.